Узнайте, какие витамины помогают сохранить здоровье глаз.

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Медики перечислили ряд витамин для здоровья глаз. Они назвали не только отделы органа, на которые вещества влияют, но и продукты, содержащие их.

По мнению экспертов, самый главный микроэлемент для глаз витамин A. Он является частью светочувствительного пигмента родопсина, который поддерживает чистоту роговицы. Избежать дефицит витамина А можно с помощью включения в рацион листовой зелени, батата и болгарского перца.

Названы витамины, полезные для здоровья глаз ffreepik.com

Чтобы защитить клеточные мембраны от окисления нужны антиоксиданты, содержащиеся в витамине E.

Получить недостающий органам зрения токоферол, необходимо есть листовую зелень, авокадо, семена и орехи. Кстати, он встречается в рыбе жирных сортов.

Названы витамины, полезные для здоровья глаз freepik.com

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Также организму требуется ниацин. Он отвечает за предотвращение повреждения зрительного нерва, что является главной причиной глаукомы. Витамин B3 есть в мясе птицы, говядине, бобовых, а также в арахисе и грибах. А вот запасы витамина B2, восполнит потребление овсяной каши, злаков, говядины и кисломолочных продуктов.

Названы витамины, полезные для здоровья глаз freepik.com

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Они вырабатывают микроэлементы, участвующий в большинстве биохимических реакций организма – рибофлавин. Этот водорастворимый витамин играет очень важную роль. Выработку коллагена входящего в состав роговицы и склеры, поддерживает аскорбиновая кислота. Доказана представителями науки польза витамина C в профилактике катаракты.

Названы витамины, полезные для здоровья глаз freepik.com

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Микроэлемент снижает риск развития заболевания на 75%. Для этого человеку нужно иметь в своем меню блюда с брокколи, сладким перцем, а также есть ягоды, тропические фрукты и цитрусовые плоды.

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