Названы два физических признака ожирения печени
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Специалисты говорят, что повышенная усталость и болезненные ощущения в правом плече могут сигнализировать о жировой болезни печени.
Как известно, жирная печень – очень опасное состояние, которое разрушает здоровье человека и ухудшает качество жизни.
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Этот недуг связан с тем, что организм начинает производить слишком много жира или плохо его усваивает. Лишний жир откладывается в клетках печени.
Такое состояние сильно увеличивает риски развитие цирроза, рака печени и диабета 2 типа.
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Почему может возникнуть такая болезнь? По мнению медиков, недуг провоцирует чрезмерная любовь к алкоголю, правда, и непьющие люди могут иметь такую проблему. На сегодняшний день медицине известна форма неалкогольной жировой болезни печени.
Кроме того, врачи уверены: хроническая усталость или болевые ощущения в правом плече могут стать сигналом, что с печенью что-то не так и возможно человек находится в группе риска жирной печени.
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Эксперты к пришли к мнению, что такие симптомы, как слабость, усталость и постоянное недомогание свойственны людям, которые имеют различные проблемы с печенью. А жалоба на боль в правом плече может появится из-за увеличения печени на фоне скопления жиров. В таких случаях боль может ощущаться в правой части живота или в плече.
Эти два основных физических признака могут стать «звоночком» ожирения печени. Обязательно обратитесь за консультацией к врачу, не откладывайте поход к медикам.
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