Узнайте, как распознать опасный недуг .

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Специалисты говорят, что повышенная усталость и болезненные ощущения в правом плече могут сигнализировать о жировой болезни печени.

Как известно, жирная печень – очень опасное состояние, которое разрушает здоровье человека и ухудшает качество жизни.

Названы два физических признака ожирения печени freepik.com

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Этот недуг связан с тем, что организм начинает производить слишком много жира или плохо его усваивает. Лишний жир откладывается в клетках печени.

Такое состояние сильно увеличивает риски развитие цирроза, рака печени и диабета 2 типа.

Названы два физических признака ожирения печени freepik.com

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Почему может возникнуть такая болезнь? По мнению медиков, недуг провоцирует чрезмерная любовь к алкоголю, правда, и непьющие люди могут иметь такую проблему. На сегодняшний день медицине известна форма неалкогольной жировой болезни печени.

Кроме того, врачи уверены: хроническая усталость или болевые ощущения в правом плече могут стать сигналом, что с печенью что-то не так и возможно человек находится в группе риска жирной печени.

Названы два физических признака ожирения печени freepik.com

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Эксперты к пришли к мнению, что такие симптомы, как слабость, усталость и постоянное недомогание свойственны людям, которые имеют различные проблемы с печенью. А жалоба на боль в правом плече может появится из-за увеличения печени на фоне скопления жиров. В таких случаях боль может ощущаться в правой части живота или в плече.

Эти два основных физических признака могут стать «звоночком» ожирения печени. Обязательно обратитесь за консультацией к врачу, не откладывайте поход к медикам.

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