Как успокоить нервы и снять стресс – советы психолога
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Психолог Алексей Щиров в своем микроблоге в Instagram рассказал, как взять себя в руки.
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Итак, что нужно, чтобы быстро успокоиться и взять себя в руки.
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Внимание
Необходимо сфокусироваться на чем то конкретном. Это может быть любой приятный предмет или свое дыхание. Далее необходимо удерживать внимание на выбранном объекте, отсекая любые мысли или эмоции, которые пытаются отвлечь.
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Дыхание
В стрессе с дыханием всегда происходит что то странное.
Чтобы успокоиться необходимо дышать через нос, размеренно, не спеша и достаточно глубоко(не переусердствуйте, чтобы не получить гипервентиляции).
По возможности, необходимо переключиться с грудного на брюшной тип дыхания.
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Поза
Если возможно - необходимо занять максимально комфортное положение: сидя, полулежа или лежа.
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Воображение
Представьте себе, то, что вас успокаивает. Это может быть воображаемая стена вокруг, или лесная поляна, или ручей, или море. Представьте, что вы находитесь в этом спокойном пространстве. Если закрыть глаза, то как правило сделать это проще.
Упражнения
Хороший способ собраться и переключиться - сделать физические упражнения.
Например, приседания. Неплохо сделать несколько подходов по максимальному количеству раз. Это вас взбодрит и переключит внимание.
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Тренировка
Чем чаще вы тренируете какой-то из методов, тем он становится эффективнее.
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Психолог
Если ситуация стала фоновой и не решается или слишком глобальная - обращайтесь к специалисту.
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