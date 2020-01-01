Эксперт дал практичные советы, как быстро успокоиться и собраться .

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Психолог Алексей Щиров в своем микроблоге в Instagram рассказал, как взять себя в руки.

Ранее эксперт перечислил причины лишнего веса, почитать этот материале можно на Ivona.

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Итак, что нужно, чтобы быстро успокоиться и взять себя в руки.

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Внимание

Необходимо сфокусироваться на чем то конкретном. Это может быть любой приятный предмет или свое дыхание. Далее необходимо удерживать внимание на выбранном объекте, отсекая любые мысли или эмоции, которые пытаются отвлечь.

Как успокоить нервы и снять стресс – советы психолога freepik.com

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Дыхание

В стрессе с дыханием всегда происходит что то странное.

Чтобы успокоиться необходимо дышать через нос, размеренно, не спеша и достаточно глубоко(не переусердствуйте, чтобы не получить гипервентиляции).

По возможности, необходимо переключиться с грудного на брюшной тип дыхания.

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Поза

Если возможно - необходимо занять максимально комфортное положение: сидя, полулежа или лежа.

Как успокоить нервы и снять стресс – советы психолога freepik.com

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Воображение

Представьте себе, то, что вас успокаивает. Это может быть воображаемая стена вокруг, или лесная поляна, или ручей, или море. Представьте, что вы находитесь в этом спокойном пространстве. Если закрыть глаза, то как правило сделать это проще.

Как успокоить нервы и снять стресс – советы психолога freepik.com

Упражнения

Хороший способ собраться и переключиться - сделать физические упражнения.

Например, приседания. Неплохо сделать несколько подходов по максимальному количеству раз. Это вас взбодрит и переключит внимание.

Как успокоить нервы и снять стресс – советы психолога ffreepik.com

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Тренировка

Чем чаще вы тренируете какой-то из методов, тем он становится эффективнее.

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Психолог

Если ситуация стала фоновой и не решается или слишком глобальная - обращайтесь к специалисту.

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