Врач-эндокринолог дала рекомендации, как подготовиться к сдаче анализов .

Как сдавать кровь, чтобы анализы были правдивыми – советы медика freepik.com

Читай также: Эти продукты нельзя есть на голодный желудок

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем блоге в Instagram посвятила пост теме сдачи анализов. Медик отмечает, что главное правило для анализов крови – это делать его рано утром и натощак.

Она рекомендует не есть за 10 часов до анализа.

Дело в том, что после еды кровь наводняется триглицеридами и сыворотка получается хилезной (это когда в крови много жировых микрочастиц, которые не позволяют специалисту провести точный анализ крови). В итоге такую кровь забракуют и придется еще раз делать анализ, – пишет в своей соцсети врач.

Как сдавать кровь, чтобы анализы были правдивыми – советы медика freepik.com

Читай также: Остывший кофе со сливками вредит здоровью

Медик-блогер составила список советов, их следует придерживаться перед сдачей анализов:

Никаких тренировок и половых актов накануне анализа

Никаких застолий и жирных и плотных ужинов

Нужно выспаться и не идти на анализ утомлённым работой или бессонной ночью

За два часа до сдачи анализа нельзя курить

За 15 минут до забора крови попытайтесь не нервничать и успокоиться

Также эксперт выделила ряд медикаментов, которые нельзя употреблять перед анализом, в частности: L-тироксин, Эутирокс, Тирозол, Мерказолил и другие.

Как сдавать кровь, чтобы анализы были правдивыми – советы медика freepik.com

Читай также: Названы два физических признака ожирения печени

Если сдаете ренин, альдостерона или ангиотензин, то за 14 дней до анализа нужно перестать употреблять такие лекарства (и их аналоги), как Верошпирон, Эналаприл, Эгилок (В-блокаторы), Аспирина и другие. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Нет смысла сдавать кровь на такие гормоны, как АКТГ (адренокортикотропный гормон), СТГ (соматотропный гормон), кортизол, адреналин, норадреналин, свободный тестостерон. Дело в том, что кровь не информативна. Сдают либо мочу, либо слюну, – заверила врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Мужчины, дети и женщины в менопаузе могут сдавать анализ крови в любой день. Если же у представительницы прекрасного пола сохранен менструальный цикл, то сдавать анализы нужно строго в определенные периоды.

Как сдавать кровь, чтобы анализы были правдивыми – советы медика freepik.com

На 3-5 день цикла сдают такие гормоны:

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);

Лютеинизирующий гормон (ЛГ);

Пролактин, макропролактин;

17(ОН) прогестерон;

Эстрадиол;

Антимюллеров гормон (АМГ);

Общий тестостерон.

За неделю до предполагаемой менструации:

В любой день менструального цикла сдают:

Общий анализ крови (ОАК);

Общая биохимия крови;

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ);

Тиреотропный гормон (ТТГ);

Свободный Т3;

Свободный Т4;

Инсулин;

С-пептид;

Лептин;

Альдостерон;

Ренин;

Витамины и минералы;

Гликированный гемоглобин;

Паратгормон;

ИФР-1;

Ферритин;

Гомоцистеин;

Липидный профиль;

Коагулограмма;

ДГЭА (дегидроэпиандростерон);

ДГТ (дигидротестостерон).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: