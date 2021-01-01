От каких продуктов питания стоит отказаться, если у вас намечается ночь любви .

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Издание Med-heal опубликовало материал на тему продуктов, которые убивают интимное влечение.

Чтобы мужчина не попался в неприятную ситуацию оказавшись наедине со своей второй половинкой, ему стоит быть осторожным со следующими продуктами в своем рационе.

Названы продукты, убивающие интимное влечение freepik.com

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По мнению ученых, категория мужчин–любителей красного мяса, может столкнуться с выраженным снижением либидо. Исследования с добровольцами показали, если сократить объем блюд с красным мясом в рационе и общий переход на более полезную для здоровья диету с большим количеством растительных компонентов — это отличные инструменты для повышения интимного влечения. И, кстати, не только мужского.

Названы продукты, убивающие интимное влечение freepik.com

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Эксперты призывают не злоупотреблять соевым соусом. В его составе много соли, если неумеренно употреблять соус, можно спровоцировать проблемы с кровообращением, которые, в свою очередь, могут помешать эрекции. Это касается не только соевого соуса, но и любой другой слишком соленой еды.

Не все растительные продукты полезны, если у вас впереди ночь любви. Например, бананы могут провоцировать сонливость, а брокколи может вызвать отрыжку и повышенное газообразование в кишечнике. Также нельзя есть перед сексом перец чили, он вызывает повышенное потоотделение.

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