Британские ученые рассказали о напитках, которые вызывают дискомфорт в животе .

Не только от шампанского: что может вызвать вздутие живота freepik.com

Читай также: 6 симптомов переизбытка витамина D

Медики из Великобритании назвали алкогольные напитки, которые могут спровоцировать вздутие живота. К ним относятся пиво и шампанское.

Как правило, именно алкоголь виновник метеоризма, он вызывает не только дискомфортные ощущения, но и неуверенностью в себе.

Не только от шампанского: что может вызвать вздутие живота freepik.com

Читай также: Эксперты назвали самые вредные завтраки

Диетолог Мереди Берди из клиники Harley Street говорит, если кишечник воспален, лучшим выходом из положения является временный отказ от потребления спиртного.

Речь идет об игристых винах и напитках с искусственными подсластителями.

К ферментированным продуктам относится вино и пиво, в их составе содержатся природные сульфиты. А у некоторых людей есть чувствительность к этим компонентам, что провоцирует неприятный процесс. В пенном напитке есть сбраживаемые углеводы.

Не только от шампанского: что может вызвать вздутие живота freepik.com

Читай также: Как сдавать кровь, чтобы анализы были правдивыми – советы медика

Кстати, эксперты не рекомендуют использовать соломинку – она провоцирует глотание воздуха. Не будет лишним разбавлять алкоголь водой. Как вариант, лучше потреблять напитки с дистиллированным спиртом, такие как джин, водка, текила с большим количеством льда и огурца/ мяты/ цитрусовых.

Не только от шампанского: что может вызвать вздутие живота freepik.com

Читай также: Тренер назвал секрет эффективной тренировки

Не только алкогольные напитки могут стать причиной вздутия живота. Есть ряд продуктов, которые могут вызвать эту жалобу. Например: горох, фасоль, бобовые, лук, чеснок, цветная капуста, артишок. Кроме того, к этому списку относится мед и молочные продукты – для тех, у кого непереносимость лактозы.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: