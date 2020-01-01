Психолог Юрий Великдус рассказал, как найти гармонию в отношениях, если один из партнеров сильно привязан к соцсетям .

Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям freepik.com

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В наше время социальные сети стали весомой частью жизни многих людей.

Работа, клиенты, имидж и репутация представителей многих профессий связаны с регулярной активностью в фейсбуке и инстаграме.

Однако часто люди привязываются к соцсетям настолько сильно, что их спутник-/ца ощущает значительную нехватку внимания в свою сторону.

Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям freepik.com

Как же не дать отношениям испортиться и перетянуть внимание сверх меры увлеченного всемирной паутиной человека на себя?

1. Откровенно поговорите с партнером. Дайте понять, что вам не хватает совместно проведенного времени, внимания и эмоциональной близости. Только ни в коем случае не упрекайте и не давите. Говорите о своих чувствах.

2. Постарайтесь понять что именно ваш любимый человек находит в социальных сетях (к примеру, общение с единомышленниками, признание от подписчиков, восхищение или более интересную жизнь).

Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям freepik.com

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Если у вас нарушено искреннее общение и партнеру сложно говорить с вами об этом-возможно стоит обратиться за консультацией к семейному психологу. В случае, если на это согласны оба в паре.

А вот когда интереса к улучшению ситуации больше у кого- то одного -то в терапию лучше идти именно ему или ей. И работать со своими чувствами и отношением к ситуации.

3. Если разговор удался и ваш спутник(-ца) может честно признаться себе и вам в своих потребностях- обсудите каким образом вы можете восполнить нехватку необходимого ( к примеру, чаще говорить комплименты, хвалить за успехи или вместе насытить вашу реальную жизнь яркими событиями).

Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям freepik.com

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4. Установите для вашей пары выходные от соцсетей и обоюдно придерживайтесь правил. Уделяйте это время исключительно друг другу.

5. Верните в вашу пару страсть, азарт и романтику. Вспомните, как у вас все начиналось и повторите наиболее эмоционально заряженные события.

Помните, что чрезмерное увлечение социальными сетями-это одна из форм бегства от реальной жизни. Пусть ваши дни будут интересными и увлекательными, и тогда никакая альтернативная реальность вам не страшна.

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