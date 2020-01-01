Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям
Читай также: Как признаться в любви 14 февраля в День святого Валентина
В наше время социальные сети стали весомой частью жизни многих людей.
Работа, клиенты, имидж и репутация представителей многих профессий связаны с регулярной активностью в фейсбуке и инстаграме.
Однако часто люди привязываются к соцсетям настолько сильно, что их спутник-/ца ощущает значительную нехватку внимания в свою сторону.
Как же не дать отношениям испортиться и перетянуть внимание сверх меры увлеченного всемирной паутиной человека на себя?
1. Откровенно поговорите с партнером. Дайте понять, что вам не хватает совместно проведенного времени, внимания и эмоциональной близости. Только ни в коем случае не упрекайте и не давите. Говорите о своих чувствах.
2. Постарайтесь понять что именно ваш любимый человек находит в социальных сетях (к примеру, общение с единомышленниками, признание от подписчиков, восхищение или более интересную жизнь).
Читай также: Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога
Если у вас нарушено искреннее общение и партнеру сложно говорить с вами об этом-возможно стоит обратиться за консультацией к семейному психологу. В случае, если на это согласны оба в паре.
А вот когда интереса к улучшению ситуации больше у кого- то одного -то в терапию лучше идти именно ему или ей. И работать со своими чувствами и отношением к ситуации.
3. Если разговор удался и ваш спутник(-ца) может честно признаться себе и вам в своих потребностях- обсудите каким образом вы можете восполнить нехватку необходимого ( к примеру, чаще говорить комплименты, хвалить за успехи или вместе насытить вашу реальную жизнь яркими событиями).
Читай также: Названа новая опасность дефицита сна
4. Установите для вашей пары выходные от соцсетей и обоюдно придерживайтесь правил. Уделяйте это время исключительно друг другу.
5. Верните в вашу пару страсть, азарт и романтику. Вспомните, как у вас все начиналось и повторите наиболее эмоционально заряженные события.
Помните, что чрезмерное увлечение социальными сетями-это одна из форм бегства от реальной жизни. Пусть ваши дни будут интересными и увлекательными, и тогда никакая альтернативная реальность вам не страшна.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- 6 вещей, которые нельзя делать после расставания
- Как понять по поведению человека, что он обманывает – ученые
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил