Узнайте, как дефицит сна влияет на состояние здоровья .

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Отсутствие полноценного сна имеет негативные последствия для человеческого здоровья. Среди симптомов можно выделить снижение концентрации внимания и высокую утомляемость.

Только на этом перечень жалоб не заканчивается, американские профессора из Университета штата Огайо наши еще одно не менее опасное последствие недосыпа.

Представители науки определили, что недостаточное количество ночного сна провоцирует развитие целого ряда неприятных симптомов, очень похожих на самочувствие человека с сотрясением мозга, об этом пишет специализированное издание Sports Medicine.

Названа новая опасность дефицита сна freepik.com

Чтобы детальнее разобраться в опасности дефицита сна, ученые провели исследования, где участниками стали более 30 тысяч женщин и мужчин, которые занимаются спортом.

Кстати, ранее Ivona рассказывала насколько полезно спать днем и что по этому поводу думают специалисты в области здоровья.

У большей половины участников опыта, наблюдались симптомы похожие на последствия черепно-мозговой травмы – головокружение, непереносимость яркого света и шума, утомляемость и мигрень.

Но, представители университета штата Огайо подчеркивают, что ни один исследуемый не получал травму головы или сотрясение мозга.

Названа новая опасность дефицита сна freepik.com

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Цифры исследования показали в процентном соотношении такую статистику: с проблемой симптомов «сотрясения мозга» столкнулись 17,8% респондентов мужского пола и 27,6% – женщин. Участники жаловались и на другие проблемы со здоровьем.

Исходя из полученной и обработанной информации исследования ученые заявили, что на состояние здоровья спортсменов оказывало влияние двух факторов – дефицит сна и стресс.

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