Ответ на этот вопрос нашли исследователи из трех иностранных высших учебных заведений .

Как понять по поведению человека, что он обманывает – ученые freepik.com

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Ученые из Нидерландов и Великобритании определили, как по поведению человека заподозрить ложь.

Профессора из университета имени Эразма Роттердамского, Ланкастерского и Открытого университета объединились и провели коллективное исследование, чтобы определить поведение человека, обманывающего своего собеседника. Итогами опытов специалисты поделились с изданием Royal Society Open Science.



Как понять по поведению человека, что он обманывает – ученые freepik.com

Представители науки пришли к общему выводу, что обманщика выдает жестикуляция.

Лжецы копируют жесты своих собеседников. Причем чем серьезнее ложь, тем точнее лжецы повторяют движения своих «жертв», - рассказывают ученые в научном издание.

Чтобы прийти к такому мнению, для эксперимента задействовали 98 мужчин возрастом от 18 до 36 лет, которые носили специальные датчики, фиксирующие их движения. Ученые попросили их сообщать друг другу ложную информацию.

Как понять по поведению человека, что он обманывает – ученые freepik.com

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Таким образом, с помощью специального приспособления и поведения, профессора пришли к следующему заключению: во время вранья мозг человека, обманывающего другого, отвлекается на придумывание стратегии. Что делает ложь убедительной, и его контроль над телодвижением ослабевает.

Поэтому обманщик просто копирует жесты своего собеседника, - подчеркнули инициаторы исследования.

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