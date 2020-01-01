Ivona собрала подборку трогательных и оригинальных способов признаться в любви - и они очень романтичны .

Как признаться в любви 14 февраля в День святого Валентина freepik.com

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14 февраля в День всех влюбленных своей половинке можно сказать не просто «Я тебя люблю», а сделать это в оригинальной и неожиданной форме.

Итак, как можно признаться в любви в День святого Валентина и не только - расскажет Ivona.

Как признаться в любви 14 февраля в День святого Валентина

Виде -

Снимете ролик, где признаетесь в любви. Видео останется надолго или даже навсегда. Подумайте над сценарием, держите интригу, не говорите сразу главные слова. Можно продемонстрировать кадры совместных фото, фрагментов сторис, например, с отдыха или какого-то другого совместного досуга, свиданий. Подберите музыку, романтическую или трек, ассоциирующийся с вашим знакомством или развитием отношений. В общем, удивите свою половинку.

Как признаться в любви 14 февраля в День святого Валентина freepik.com

Квест

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У вас есть два варианта для выбора квеста. Можно посетить квест-комнату в День святого Валентина в вашем городе. Даже если квест будет в стиле «ужастиков» - чувства только обострятся, но вы это пройдете вместе! А в конце признаетесь в любви, от наплыва эмоций сердце выпрыгнет от счастья. Другой вариант квеста – дома. Напишите записки, где будут условия или подсказки, пусть они приведут к конверту с признанием или к подарку.

Как признаться в любви 14 февраля в День святого Валентина freepik.com

На публике

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Для этого варианта нужно немного заморочиться и подключить людей. Вариантов несколько. Можно договориться с друзьями и знакомыми и провести танцевальный флешмоб — например, в торговом центре. А в конце зажигательного танца признаться удивленной половинке в любви. Вариантов на самом-то деле много, выбирайте локацию. Даже в зале кинотеатра можно попросить зрителей подыграть вам, смотрите по обстоятельствам и обстановке. В любом случае, эффект неожиданности гарантирован.

Как признаться в любви 14 февраля в День святого Валентина freepik.com

Розыгрыш

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Здесь, конечно, хорошо бы еще знать, как ваша половинка относится к розыгрышам. Реакция на непредвиденные ситуации у всех разная. Поэтому розыгрыши подойдут для проверенных отношений или, когда вы хорошо знаете друг друга. Создайте для любимого человека какую-то стрессовую ситуацию. Например, подстройте небольшую аварию. Притворитесь, что вы заблудились и вам нужна помощь. Можно еще сделать так, якобы у вас или у вашей половинки пропала какая-то вещь. Как только переживания достигнут пика, решите эту ситуацию и неожиданно признайтесь в любви.

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