Эксперты назвали самые вредные завтраки

Диетологи отметили несколько видов блюд, которые не подходят для утреннего приема пищи.

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Специалисты назвали самые вредные завтраки, вредящие не только фигуре, но и не несущие пользу здоровью.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит.

По ее мнению, бутерброды на завтрак хороший вариант. Только смотря из чего они сделаны. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

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Белый хлеб состоит из пшеничной муки высшего сорта, содержащий очень много глютена и лишь небольшое количество пищевых волокон и микроэлементов. Следовательно, в таком продукте много калорий и слишком мало пользы.

Бутерброд с колбасой — не лучший выбор. Самое вредное здесь — колбаса. Бутерброд с мясом, запеченной или слабосоленой рыбой полезен — это отличный белковый продукт с углеводами в виде хлеба. Хорошо добавить в него зелень, овощи (клетчатка), - заверила Исакова.

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А ее коллега-диетолог Инна Кононенко против каш быстрого приготовления. Она говорит, что это самый вредный завтрак. Такое блюдо «за пару минут» вредит фигуре, и не несут пользы здоровью:

Каши, которые можно заварить кипятком, провоцируют выброс инсулина и резко повышают уровень сахара в крови. От них стоит отказаться диабетикам, а также людям, склонным к ожирению.

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