Эксперты рассказали, что сельдерей помогает при гормональных сбоях .

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Как известно, сельдерей – богатый на витамины овощ с отрицательной калорийностью. Это означает, что на переваривание этого овоща организм затрачивает больше калорий, чем он получает употребляя его.

Правда, эксперты отмечают понятие «отрицательная калорийность» весьма условно. Безусловно он очень полезен для организма, поэтому обязательно включайте его в свой рацион.

Чем полезен сельдерей для женщин freepik.com

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Стебель сельдерея, так же как и корень, обладают множеством полезных свойств и минералов, борющихся с варикозным расширением вен, или так называемой «сеточкой», столь нелицеприятной и немилой всем девушкам.

В составе сельдерея есть много калия, фосфора, кальция и магния. Его полезно употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях, он укрепляет стенки сосудов. Специалисты в области здоровья рекомендует есть сельдерей категории людей, с проблемами желудочно-кишечного тракта, а также, если у человека на гастрит и язву желудка.

Благодаря тому, что овощ низкокалорийный, он еще и помогает организму быстрее усвоить белок, что делает метаболизм быстрым и качественным.

Чем полезен сельдерей для женщин freepik.com

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С помощью сельдерея укрепляется нервная и иммунная система, идет препятствие возникновения инфекций, а также он борется со старением, и может замедлить процесс старения кожи.

Сельдерей помогает женщинам при болезненных менструациях и климакс, а также при гормональных сбоях, предотвращает боли, слабость и плохое настроение в критические дни.

Кому нельзя употреблять сельдерей

При болезнях в почках следует отказаться от употребления корня сельдерея, так в нем много фосфора и калия. И ни в коем случае не употреблять сельдерей вместе с мочегонными препаратами.

Противопоказан сельдерей при плохой свертываемости крови. Особенно если больной использует медикаменты.

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