Эксперты рассказали, какие продукты полезны для завтрака .

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Специалисты области здоровья отмечают, что высокий уровень холестерина влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты рекомендуют начинать утро с двух продуктов, эффективно снижающих уровень плохого холестерина – авокадо и апельсинового сока.

Какой завтрак снизит уровень холестерина freepik.com

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Как известно, для здоровья нашего тела надо придерживаться правильного питания. Но по утрам, когда человек спешит на работу, обычно не хватает времени на приготовление полезного завтрака. Между тем, именно правильная еда по утрам помогает ощутимо снизить уровень холестерина.

Какой завтрак снизит уровень холестерина freepik.com

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Ученые провели исследование, чтобы определить влияние апельсинового сока на снижение уровня плохого холестерина. Для этого было привлечено 26 женщин и 103 мужчины. 41% участникам предлагалось выпить утром на завтрак 2 стакана апельсинового сока. Все остальные участники исследования пили другие напитки. В ходе этого эксперимента было определено, что у людей, употреблявших апельсиновый сок по утрам в течение 12 недель, уровень холестерина стал намного ниже, чем у тех, кто его не пил.

Какой завтрак снизит уровень холестерина freepik.com

Кроме этого, представителей науки заинтересовали полезные свойства авокадо. В составе этого продукта есть ненасыщенные жиры, поэтому он может также влиять на снижение уровня холестерина в крови. Авокадо богат на витамины Е, калия и растворимых волокон. Ранее Ivona рассказывала пять ценных лайфхаков для любителей авокадо.

Исходя из данных исследования, эксперты советуют для нормализации уровня холестерина начинать утро с полезного завтрака – 1 стакана апельсинового сока и 1 плода авокадо.

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