Чем заменить соль в еде – список продуктов
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Очень редко встретит человека, который любит пресную еду. Правда, чрезмерное употребление соли чревато для здоровья. Соль даже неспроста называют «белой смертью», но и исключать ее полностью из рациона нельзя.
Специалисты в области здоровью утверждают, что хлорид натрия регулирует работу мышечной и нервной тканей, обеспечивает водообмен между клетками, стимулирует выработку пищеварительных ферментов.
Эксперты рассказали, чем можно заменить соль, чтобы немного скорректировать ее количество в своем ежедневном меню.
Соевый соус
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Соевый соус обогащает вкус блюд и принесет большую пользу организму. Он снижает риск развития опухолей, замедляет процессы старения, улучшает кровообращение. Соевый соус обладает низкой калорийностью, поэтому его можно смело включать в диетическое питание.
Лимонный сок и уксус
Немного кислинки и ваше блюдо получит более выразительный вкус. Нотка цитруса особенно подходит к рыбе и морепродуктам. А вот уксус можно использовать для мяса. Кстати, уксусы бывают разные, например: яблочный, винный, рисовый, солодовый, бальзамический и традиционный столовый.
Морская капуста
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Водоросли ламинария от природы имеют солоноватый привкус, они славятся низкокалорийностью и могут стать отличным заменителем соли в блюдах. Морская капуста богата на йод и другие полезные вещества – калий, клетчатку витамина В12. У этого продукта специфический вкус, поэтому можно попробовать альтернату - сушеные водоросли.
Сушеные овощи
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Все овощи содержат хлорид натрия, а в сушеных плодах концентрация соли очень большая. Замените свежие овощи — морковь, томаты, болгарский перец — сушеными для приготовления горячих блюд. В хранении они не прихотливы, в отличие от свежих плодов.
Сельдерей
Во время роста сельдерей впитывает большое количество органического натрия из почвы, его листья, стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус. Сельдерей настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Недавно Ivona писала, почему сельдерей стоит обязательно включить для рациона женщины.
Пряности
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И заключительный вариант замены соли – пряности или душистые травы. Такая добавка замаскируют нехватку соли в блюдах. Какие же именно пряности использовать? Хозяйки на кулинарных форумах предлагают следующий список пряностей: розмарин, эстрагон, чеснок, лук, орегано, кинзу, паприку, карри, чабрец, базилик, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец. Перечисленные ароматные ингредиенты имеют в своем составе витамины и микроэлементы, улучшающие пищеварение и повышающие настроение.
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