Узнайте, почему возникают судороги и как снизить вероятность этого неприятного сокращения мышц.

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Бывают случаи, когда во время тренировки может возникнуть судорога мышц. К этому нужно быть готовыми.

Об этом говорит тренер Александр Карпов, сообщает специализированный спортивный портал «Чемпионат».

Тренер назвал секрет эффективной тренировки freepik.com

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Карпов рассказывает, что мышечные судороги — явление, которое довольно часто встречается в циклических видах спорта (бег, футбол, триатлон). К этому списку еще можно отнести фитнес. Судорога - непроизвольное сокращение мышц, жалоба сопровождаться дискомфортными или даже болезненными ощущениями.

Судороги могут длиться от нескольких секунд до 15-20 минут. Эксперт отмечает, что люди с ними чаще всего сталкиваются в процессе тренировки или соревнований. Иногда они бывают во сне.

Из-за чего возникают судороги? Обычно судороги вызваны сильным утомлением или нарушением импульсов, регулирующие сокращение и расслабление мышц. Судороги возникают на фоне нарушения водно-солевого баланса — недостаточного потребления жидкости или нехватки нутриентов в рационе.

Тренер назвал секрет эффективной тренировки freepik.com

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Тренер Александр Карпов подчеркивает, что причин возникновения судорог может быть несколько. Эксперт поделился способами, как же снизить вероятность судороги:

– адекватно распределяйте и постепенно увеличивайте нагрузку, делайте разминку, которая включает в себя престретчинг;

– давайте время на восстановление между тренировками, делайте заминку после тренировки;

– выполняйте растяжку, массаж, самомассаж с помощью ролла, это будет только плюсом;

– старайтесь выспаться;

– сбалансированно питайтесь – это обеспечивает организм необходимыми макро- и микронутриентами, витаминами, аминокислотами, углеводами;

– потребляйте достаточное количество жидкости.

Тренер назвал секрет эффективной тренировки freepik.com

Карпов уверен, что с ежедневными тренировками стоит быть осторожнее.

Если судорога все же настигла вас во время тренировки, не стоит впадать в панику. Сразу же прекращайте выполнение упражнения. Не следует продолжать через боль — это может закончиться серьезными травмами. Первое, к чему обычно прибегают во время судороги, — это плавный стретчинг пострадавшей мышцы. Растягивайте ее, пока судороги не пройдут. Но если судороги повторяются, надо обратиться к врачу, – разъяснил тренер.

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