Ivona собрала самые популярные способы, которые помогут уничтожить запах чеснока .

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Некоторые блюда сложно представить без ароматного чеснока. А что же делать, когда в процессе трапезы, вы совсем забыли, что у вас еще намечается встреча, свидание или посещение родительского собрание.

Не спешите ничего отменять, есть проверенные способы, которые вам должны помочь устранить запах чеснока во рту.

Как быстро убрать запах чеснока изо рта freepik.com

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Правда, гарантии, что какой-то из способов вам поможет на все сто процентов, увы, никто дать не сможет. Дело в том, что неприятный запах исходит уже не изо рта, а из пищеварительного тракта. Старайтесь «не грешить» этим острым продуктом, если у вас накануне намечается важное мероприятие.

Как быстро убрать запах чеснока изо рта freepik.com

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Итак, как быстро убрать запах чеснока изо рта:

Можно съесть 10 веточек петрушки.

Выпить 1 стакан молока.

Натрите 2 чайные ложки цедры лимона и пожуйте ее в течение 1 минуты.

Съешьте фрукт: персик, грушу, абрикос, яблоко или сливу.

Разжуйте 5 зерен кофе (также подойдут зерна кардамона, аниса или бутонов гвоздики).

Заварите чай с мятой и лимоном.

Напомним, ранее Ivona рассказывала, кому стоит отказаться от употребления чеснока.

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