Как быстро убрать запах чеснока изо рта
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Некоторые блюда сложно представить без ароматного чеснока. А что же делать, когда в процессе трапезы, вы совсем забыли, что у вас еще намечается встреча, свидание или посещение родительского собрание.
Не спешите ничего отменять, есть проверенные способы, которые вам должны помочь устранить запах чеснока во рту.
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Правда, гарантии, что какой-то из способов вам поможет на все сто процентов, увы, никто дать не сможет. Дело в том, что неприятный запах исходит уже не изо рта, а из пищеварительного тракта. Старайтесь «не грешить» этим острым продуктом, если у вас накануне намечается важное мероприятие.
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Итак, как быстро убрать запах чеснока изо рта:
- Можно съесть 10 веточек петрушки.
- Выпить 1 стакан молока.
- Натрите 2 чайные ложки цедры лимона и пожуйте ее в течение 1 минуты.
- Съешьте фрукт: персик, грушу, абрикос, яблоко или сливу.
- Разжуйте 5 зерен кофе (также подойдут зерна кардамона, аниса или бутонов гвоздики).
- Заварите чай с мятой и лимоном.
Напомним, ранее Ivona рассказывала, кому стоит отказаться от употребления чеснока.
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