Неожиданно: при каких условиях худеть можно даже во сне

Эксперт рассказала о привычках, которые помогают сбросить лишний вес .

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Плохой сон мешает человеку эффективно сжигать калории.

Чтобы похудеть важно придерживаться здорового питания и регулярно тренироваться. Также очень важен – сон. Американский фитнес-тренер Стефани Мансур отметила 10 простых привычек, следуя которым можно терять вес даже во время сна.

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Не пренебрегайте сном

Для хорошей работы иммунной и гормональной системы – человек должен посвящать сну от 7, 5 до 9 часов. Человек, получающий неполноценную дозу сна - раздраженный, голодный, чаще делает перекусы и потому – быстрее набирает вес. Имея регулярный полноценный сон, вы уже поможете организму похудеть.

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Правильное место для сна

Ваш сон будет нарушен, если в комнате будет слишком высокая температура. Идеально – 18 градусов. В спальне рекомендуется повесить темные шторы и выключать все ночники и другие источники света. Свет мешает выработки мелатонина, а сон с включенным ночником – регуляции метаболизма. Такая ситуация также влияет на лишние сантиметры на талии.

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Уберите телефоны

Свет от ноутбуков, планшетов, телефонов также нарушают выработку мелатонина, необходимого для полноценного сна. Поэтому лучше не листать ленту инстаграма перед сном, если вы хотите похудеть.

Специалист в области здоровья и фитнеса Стефани Мансур призывает всех делать больше силовых упражнений, питаться по графику – есть в одно и тоже время и за 2-3 часа до сна, не пить на ночь алкоголь, а также не переедать.

Кроме того, к списку влияющего на потерю веса относятся: силовые домашние нагрузки-тренировки, употребление продуктов, содержавшие белок. Также Мансур советует ложится раньше спать.

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