Правда ли, что растяжка может влиять на кровяное давление.

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Ученые из Университета Саскачевана (USask) сообщили, что с гипертонией можно успешно бороться с помощью растяжки.

В Журнале физической активности и здоровья были опубликованы итоги исследования, которые показали, что влияние растяжки на снижение кровяного давления превосходит влияние быстрой ходьбы у людей с гипертонией и с рисками развития повышенного давления.

Кстати, ранее ходьба считалась одним из основных факторов борьбы с гипертонией.

Считать, что растяжка — это всего лишь растягивание мышц, неправильно. Одновременно с растягиванием мышц, происходит растяжка всех кровеносных сосудов и артерий. Артерии становятся более мягкими, меньше сопротивляются кровотоку и, таким образом, нормализуется артериальное давление, - комментирует автор исследования профессор Фил Чилибек.

Растяжка снижает артериальное давление – ученые freepik.com

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Чтобы определить влияние растяжки на кровяное давление, был проведен эксперимент с участием 40 пожилых мужчин и женщин (средний возраст 61 год). Подопытных разделили на две категории: одни делали упражнения на растяжку всего тела в течение получаса пять дней в неделю, а вторые — ходила пешком.

Таким образом, исходя из полученных данных исследования, ученые выяснили, что растяжка снижала показатели артериального давления сильнее, чем ходьба, об этом пишет специализированное издание Journal of Physical Activity and Health.

Растяжка снижает артериальное давление – ученые freepik.com

Специалисты советуют тем, у кого повышенное давление, не исключать из своей жизни активные прогулки, езду на велосипеде, катание на лыжах и плавание, поскольку активная подвижная деятельность положительно влияет на здоровье и нормализует давление.

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