Ivona рассказывает о полезных и вредных свойствах рукколы .

Чем полезна руккола и кому ее нельзя есть freepik.com

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Руккола — пряная трава, обладающая рядом полезных свойств и отлично сочетающаяся по вкусу с овощами.

Эксперты подчеркивают, что руккола богата на витамины и полезны минералы: бета-каротин, витамины группы В, витамин Е, С и К (например, 100 грамм травы покрывают суточную норму витамина К). Также есть цинк, селен, марганец, железо, фосфор и натрий.

Однако стоит помнить о том, что некоторым людям опасно употреблять этот продукт. О том, кому стоит отказаться от рукколы - читайте в материале Ivona.

Чем полезна руккола и кому ее нельзя есть freepik.com

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В первую очередь это индивидуальная непереносимость активных веществ, входящих в состав рукколы. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушении пищеварения, спазмов в желудке.

Скорее всего, что вы не знали, но большое количество щавелевой кислоты в листьях рокет-салата способно спровоцировать образование почечных камней. Такой недуг может задеть отдельную категорию людей, которые склонны к данному заболеванию, или обострить хроническую мочекаменную болезнь.

Но, кстати, кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому достаточно ограничить потребление полезного пряного растения, не исключив его полностью из меню.

Чем полезна руккола и кому ее нельзя есть freepik.com

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Специалисты не рекомендуют есть рукколу в больших количествах, если у человека присутствует какая-то из проблем: заболевание печени; дискинезия желчевыводящих путей, колит, подагра, гастрит, сопровождающейся повышенной кислотностью, серьезные нарушения функционирования щитовидной железы и аутоиммунные заболевания.

Так как в рукколе много витамина К, который способствует повышению свертываемости крови, этот зеленый продукт противопоказан людям, которым по состоянию здоровья приходится принимать разжижающие кровь препараты.

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