Медики составили список продуктов полезных для кишечника .

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Здоровый кишечник — важный показатель хорошего иммунитета и крепкого организма человека. Рацион питания играет очень большую роль в здоровье органов.

Эксперты отмечают, что нездоровый кишечник может вызывать сильный дискомфорт и делает организм уязвимым перед целым рядом заболеваний.

Эти продукты улучшают здоровье кишечника freepik.com

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Как известно, состояния кишечника зависит 70% иммунной системы. Кишечные бактерии взаимодействуют с нервной системой, воздействуют на процессы поглощения питательных веществ и жироотложения, продуцируют витамины, включая группу В и К.

Кроме того, ряд исследований показывает, что здоровая кишечная микрофлора помогает бороться с распространением в организме раковых клеток (в частности, рака молочной железы). Кстати, интересный факт: ученые-геронтологи утверждают, что именно микробы кишечника «определяют», какой будет продолжительность человеческой жизни.

Эти продукты улучшают здоровье кишечника freepik.com

Медики для улучшения здоровья кишечника рекомендуют включать свой рацион следующие продукты: натуральный йогурт, чеснок, ягоды, брокколи и лук.

В составе брокколи есть клетчатка, которая способствует росту полезных кишечных бактерий. А йогурты славятся своей полезностью для пищеварительной системы. Кстати, недавно Ivona рассказывала, почему некоторые йогурты могут быть вредны для здоровья.

Эти продукты улучшают здоровье кишечника freepik.com

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Насчет ягод, медики неоднократно заявляют, что эти плоды – кладезь клетчатки и антиоксидантов, они полезны для предотвращения воспалительных процессов в кишечнике. В луке содержатся антибактериальные и антиоксидантные свойства, которые оздоровляют пищеварительную и иммунную систему, а также укрепляют сердце.

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