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Эти продукты улучшают здоровье кишечника

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Медики составили список продуктов полезных для кишечника .
Эти продукты улучшают здоровье кишечника
Эти продукты улучшают здоровье кишечника
freepik.com

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Здоровый кишечник — важный показатель хорошего иммунитета и крепкого организма человека. Рацион питания играет очень большую роль в здоровье органов.

Эксперты отмечают, что нездоровый кишечник может вызывать сильный дискомфорт и делает организм уязвимым перед целым рядом заболеваний. 

Эти продукты улучшают здоровье кишечника
Эти продукты улучшают здоровье кишечника
freepik.com

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Как известно, состояния кишечника зависит 70% иммунной системы. Кишечные бактерии взаимодействуют с нервной системой, воздействуют на процессы поглощения питательных веществ и жироотложения, продуцируют витамины, включая группу В и К.

Кроме того, ряд исследований показывает, что здоровая кишечная микрофлора помогает бороться с распространением в организме раковых клеток (в частности, рака молочной железы). Кстати, интересный факт: ученые-геронтологи утверждают, что именно микробы кишечника «определяют», какой будет продолжительность человеческой жизни.

Эти продукты улучшают здоровье кишечника
Эти продукты улучшают здоровье кишечника
freepik.com

Медики для улучшения здоровья кишечника рекомендуют включать свой рацион следующие продукты: натуральный йогурт, чеснок, ягоды, брокколи и лук.

В составе брокколи есть клетчатка, которая способствует росту полезных кишечных бактерий. А йогурты славятся своей полезностью для пищеварительной системы. Кстати, недавно Ivona рассказывала, почему некоторые йогурты могут быть вредны для здоровья.

Эти продукты улучшают здоровье кишечника
Эти продукты улучшают здоровье кишечника
freepik.com

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Насчет ягод, медики неоднократно заявляют, что эти плоды – кладезь клетчатки и антиоксидантов, они полезны для предотвращения воспалительных процессов в кишечнике. В луке содержатся антибактериальные и антиоксидантные свойства, которые оздоровляют пищеварительную и иммунную систему, а также укрепляют сердце.

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Теги: питание, брокколи, ягоды, чеснок, лук, медики, продукты, кишечник, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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