Сколько колбасы можно съесть без вреда для здоровья
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По мнению экспертов, колбасные изделия не относятся к продуктам, которые рекомендовано употреблять при здоровом питании. Состав колбас включает в себя вещества, пагубно сказывающиеся на здоровье. Но, если употреблять их не часто, тогда угрозы не будет.
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Диетолог Виктор Тутельян рекомендует потреблять колбасные изделия 2-3 раза в неделю, тогда они не навредят организму. В противном случае можно спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что в колбасах, сосисках и сардельках содержатся такое количество насыщенных жиров и нитритов, способных навредить организму.
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Гастроэнтеролог Инна Мазько подчеркивает, что, если у колбасных изделий насыщенный розовый цвет, тогда он содержит много нитритов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Кстати, недавно Ivona рассказывала о первых сигналах раковых заболеваний.
Специалист также сообщает, что колбасные изделия содержат фосфаты, негативно влияющие на усвоение кальция организмом, тем самим вредя костной системе.
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