Специалисты в области диетологии рассказали, в чем опасность колбасных изделий .

Сколько колбасы можно съесть без вреда для здоровья freepik.com

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По мнению экспертов, колбасные изделия не относятся к продуктам, которые рекомендовано употреблять при здоровом питании. Состав колбас включает в себя вещества, пагубно сказывающиеся на здоровье. Но, если употреблять их не часто, тогда угрозы не будет.

Какая колбаса считается самой вредной для здоровья? Читайте экспертное мнение на Ivona.

Сколько колбасы можно съесть без вреда для здоровья freepik.com

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Диетолог Виктор Тутельян рекомендует потреблять колбасные изделия 2-3 раза в неделю, тогда они не навредят организму. В противном случае можно спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что в колбасах, сосисках и сардельках содержатся такое количество насыщенных жиров и нитритов, способных навредить организму.

Сколько колбасы можно съесть без вреда для здоровья freepik.com

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Гастроэнтеролог Инна Мазько подчеркивает, что, если у колбасных изделий насыщенный розовый цвет, тогда он содержит много нитритов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Кстати, недавно Ivona рассказывала о первых сигналах раковых заболеваний.

Специалист также сообщает, что колбасные изделия содержат фосфаты, негативно влияющие на усвоение кальция организмом, тем самим вредя костной системе.

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