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5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака

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Врачи назвали необычные признаки рака.
5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
freepik.com

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Представители организации AARP (American Association of Retired Persons) сообщают в СМИ, что обнаруженные на ранней стадии раковые образования лучше поддаются лечению.

Специалисты призывают внимательно относиться к своему здоровью, чтобы вовремя заметить развитие серьезной проблемы.

Очень часто рак имеет признаки, не связанные напрямую с образованием опухоли в каком-либо органе. Поэтому выявить развитие онкологии заблаговременно сложно, говорят медики в публикации в издании Express.

5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
freepik.com

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Они также назвали 5 признаков, сигнализирующих возможное развития рака:

- Отвисшие веки. Если появилась такая жалоба – проверьте легкие. Рак легких часто влияет на нервы лица и глаз. Одно веко может опускаться ниже другого; часто происходит сужение зрачков в обоих глазах или только в одном; иногда в глазах появляются темные пятна.

- Затруднен процесс глотания. Жалоба на трудности при глотании происходит из-за сужения пищевода – это может стать «звоночком» проявления рака пищевода. Также бывают случаи удушья и нехватки воздуха.

5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
freepik.com

- Охрипший голос. По данным AARP, поводом для обращения к врачу может быть устойчивая и продолжительная, период от 2-х недель, охриплость голоса. Охриплостью может проявляться рак гортани, поражающий голосовые связки.

- Вздутие живота. Если эта проблема на постоянной основе, то это может быть признаком рака желудка, кишечника, поджелудочной железы и яичников. Кстати, причина вздутия кроется и в потребляемых продуктах. Узнать больше – читайте об этом на Ivona.

5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
5 признаков, которые могут быть сигналом развития рака
freepik.com

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- Цвет мочи. Изменение цвета мочи часто является признаком развития раковых опухолей: моча темно-коричневого цвета может быть сигналом развития рака поджелудочной железы, а красный оттенок моча приобретает при раке мочевого пузыря, почек или простаты.

Специалисты подчеркивают, что все вышеперечисленные признаки не обязательно являются проявлениями раковых образований, а появляются из-за других, не столь опасных заболеваний. Важно: чтобы исключить развитие онкологии и предпринять меры на ранней стадии, следует обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.

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Теги: здоровье, рак, врачи, вздутие
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Источник: ivonа bigmir)net

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