Быть добрым полезно для здоровья – ученые
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Калифорнийские ученые заявили, что быть добрым полезно для здоровья. Если заниматься благотворительной и волонтерской деятельностью – это поможет человеку сохранить собственное здоровье.
К такому экспертному выводу, ученые пришли благодаря исследованию. Они определили следующее: у тех, кто находит время и средства для добрых дел на 24% снижен риск ранней смерти.
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Выходит, что альтруизм по оказываемой пользе на организм может сравниться шестью и более порций фруктов в день.
Кроме того, у некоторых участников опыта отмечался низкий уровень сахара в крови воспалительных процессов, которые могут привести к заболеваниям сердца.
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В данном исследовании приняли участие учащиеся старших классов. Эксперт показал, что у тех, кто занимался благотворительной деятельностью, МРТ фиксировала более низкую реакцию на боль.
Даже небольшая безвозмездная помощь постороннему помогает снизить активность генов лейкоцитов, связанных с воспалительными процессами.
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