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Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться

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Не все йогурты одинаково полезны.
Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться
Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться
freepik.com

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Йогурт — вкусный и питательный продукт, который многие люди часто используют для завтрака или перекуса. Как часто его можно есть и что думают об этом молочном продукте эксперты?

Диетолог Моргин Клер отметила, что в составе йогуртов присутствуют полезные бактерии, помогающие улучшению пищеварения и контролированию веса. Специалист рекомендует употреблять йогурты всем тем, кто хочет поддерживать сантиметры на талии.

Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться
Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться
freepik.com

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По мнению врача Эмбер О'Брайан, йогурт является хорошим источником кальция, который важен для поддержания костной системы организма.

А нутрициолог Разве Батул относит йогурт к продуктам, способным поднимать настроение и укреплять иммунитет. Но у йогурта есть и противопоказания. Несмотря на всего его плюсы для организма, его не стоит ежедневно есть категории людей, со слабым желудком, потому что есть риск спровоцировать различные нарушения - метеоризм, тошноту, диарею и т.д.

Если вы страдаете непереносимостью лактозы, то вам также не рекомендовано есть этот кисломолочный продукт.

Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться
Названы виды йогуртов, от которых лучше отказаться
freepik.com

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От каких видов йогурта лучше отказаться

Регулярное употребление йогуртов, в составе которых есть усилители вкуса, красители и большое количество сахара, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Лучше покупать натуральный йогурт, без каких-либо добавок. Вы можете сами добавить любимые фрукты, сухофрукты, орехи или ягоды.

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Теги: йогурт, питание, завтрак, рацион, диетолог, орехи, сухофрукты
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Источник: ivonа bigmir)net

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