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Рейтинг самых полезных для мозга продуктов

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Медики рассказали, какие продукты улучшают память и концентрацию внимания .
Рейтинг самых полезных для мозга продуктов
Рейтинг самых полезных для мозга продуктов
freepik.com

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Специалисты назвали ряд продуктов, которые улучшают память, концентрацию внимания и снижают развитие когнитивной дисфункции.

Медики составили рейтинг самых полезных для мозга продуктов, которые стоит обязательно включить в свой рацион, об этом пишет издание FaceNews.

Рассмотрим первую тройку рейтинга: туда вошли какао, виноград и зеленый чай. Почему именно эти продукты – читайте в материале Ivona.

Рейтинг самых полезных для мозга продуктов
Рейтинг самых полезных для мозга продуктов
freepik.com

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Какао богат веществами, которые способны защитить клетки мозга, а также улучшает кровоток и память.

Виноград содержит ресвератрол – уникальное вещество, способное подавлять свободные радикалы и противостоять окислительным процессам в мозгу, что благотворно сказывается на когнитивных функциях.

Рейтинг самых полезных для мозга продуктов
Рейтинг самых полезных для мозга продуктов
freepik.com

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Замыкает топ - зеленый чай. Напиток рекомендовано включить в свой регулярный рацион, потому что он благотворно влияет на людей старшего возраста поддерживая работу мозга, а также отодвигая его старение.

В список самых полезных для мозга продуктов медики еще включили: различные ягоды, яйца, орехи, жирную рыба, зелень и апельсины.

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Теги: мозг память внимание, продукты, здоровье, зеленый чай, какао
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Источник: ivonа bigmir)net

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