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Насколько полезно спать днем

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Узнайте, влияет ли короткий дневной сон на общее самочувствие .
Насколько полезно спать днем
Насколько полезно спать днем
freepik.com

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Наш организм функционирует под влиянием циркадных ритмов. Специалисты отмечают, что после обеденное время у человека снижается уровень сахара в крови и температура тела.

Такой процесс может вызвать сонливость. Некоторые борются с этим состоянием сном в дневное время. Эксперты рассказали, насколько полезно спать днем, и как делать это правильно.

Кстати, ранее Ivona делилась новостью на тему: какой режим сна полезен для иммунитета зимой.

Насколько полезно спать днем
Насколько полезно спать днем
freepik.com

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Издание News Medical опубликовало статью, где сообщается следующее: дневной сон полезен, если он не превышает 15-20 минут. «Жаворонкам» советуют выделять 15 минут для сна в период с 13:00 до 15:00, а «совам» – с 14:00 до 16:00.

Cпециалисты говорят, что короткий дневной сон помогает улучшить общее самочувствие, память и концентрацию внимания. Но, предупреждают, если спать больше 30 минут, то из такого сна будет сложно «выходить». К тому же, длительный дневной сон будет тормозить активность для дальнейших действий. Дневной сон может плохо повлиять на эффективность ночного отдыха.

Насколько полезно спать днем
Насколько полезно спать днем
freepik.com

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Если вы спите днем, старайтесь сделать из этого ежедневную привычку, предлагаю эксперты в опубликованной статье в издании News Medical. Обязательно прислушивайтесь к своему организму, может ему и не нужен такой вид отдыха.

Кстати, для тех, кто работает по ночам, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов советует ложиться спать сразу после возвращения домой с ночной смены, но не больше чем на 3-4 часа. Тогда к вечеру возникнет сонливость и ночной сон не будет перебит.

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Теги: сон, дневной сон, эксперты, специалисты, здоровье, кровь
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Источник: ivonа bigmir)net

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