Насколько полезно спать днем
Читай также: Врач назвал продукты для красоты и молодости кожи
Наш организм функционирует под влиянием циркадных ритмов. Специалисты отмечают, что после обеденное время у человека снижается уровень сахара в крови и температура тела.
Такой процесс может вызвать сонливость. Некоторые борются с этим состоянием сном в дневное время. Эксперты рассказали, насколько полезно спать днем, и как делать это правильно.
Кстати, ранее Ivona делилась новостью на тему: какой режим сна полезен для иммунитета зимой.
Читай также: Названы опасные способы борьбы с бессонницей
Издание News Medical опубликовало статью, где сообщается следующее: дневной сон полезен, если он не превышает 15-20 минут. «Жаворонкам» советуют выделять 15 минут для сна в период с 13:00 до 15:00, а «совам» – с 14:00 до 16:00.
Cпециалисты говорят, что короткий дневной сон помогает улучшить общее самочувствие, память и концентрацию внимания. Но, предупреждают, если спать больше 30 минут, то из такого сна будет сложно «выходить». К тому же, длительный дневной сон будет тормозить активность для дальнейших действий. Дневной сон может плохо повлиять на эффективность ночного отдыха.
Читай также: Причины лишнего веса – эксперт
Если вы спите днем, старайтесь сделать из этого ежедневную привычку, предлагаю эксперты в опубликованной статье в издании News Medical. Обязательно прислушивайтесь к своему организму, может ему и не нужен такой вид отдыха.
Кстати, для тех, кто работает по ночам, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов советует ложиться спать сразу после возвращения домой с ночной смены, но не больше чем на 3-4 часа. Тогда к вечеру возникнет сонливость и ночной сон не будет перебит.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил