Как хранить сыры в домашних условиях
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Сыр считается живым продуктом, бактерии, которые живут в нем, постоянно развиваются, а поэтому хранить его нужно с умом. При неправильном хранение этого продукта, он засохнет, испортится на вкус и вид.
Итак, как же правильно хранить магазинные сыры, чтобы они оставались вкусными и сохранили свой «товарный» вид.
Читай также: Чем полезен сельдерей для женщинНе используйте для хранения сыра целлофановый пакет, он в нем не дышит. Возьмите лучше пергаментную бумагу.
- Каждый сорт сыра должен хранится отдельно друг от друга, иначе они будут передавать свои вкусы.
- Храните сыр в холодильнике при температуре 6-8 градусов. Сыр не любит сильный холод, при высокой температуре он испортится.
- Если вам нужно сохранить сыр в помещении без холодильника и подвала, заверните его в льняную салфетку, смоченную в соленой воде, и уберите в темное место.
- Возьмите себе за правило отрезать столько сыра, сколько вы съедите. Кусочки сыра быстро высыхают и не хранятся.
- Чтобы сохранить аромат сыра – не срезайте с него корку, кстати, она защищает сыр.
Опыте хозяйки рекомендуют не покупать сыр в большем количестве. Он испортится. Лучше лишний раз сходите в супермаркет за новым ароматным кусочком сыра.
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Срок хранения сыра в домашних условиях
Распакованные сыры не хранятся долго, они теряют свои вкусовые качества и полезность. Так что старайтесь съесть продукт в течение рекомендованного срока:
- Мягкий сыр – 3 дня
- Твердый сыр – 2 дня
- Плавленый сыр – не более 2 суток
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