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Как хранить сыры в домашних условиях

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Ivona делится лайфхаками, как правильно хранить мягкие и твердые сыры, а также плавленый сыр .
Как хранить сыры в домашних условиях
Как хранить сыры в домашних условиях
freepik.com

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Сыр считается живым продуктом, бактерии, которые живут в нем, постоянно развиваются, а поэтому хранить его нужно с умом. При неправильном хранение этого продукта, он засохнет, испортится на вкус и вид.

Итак, как же правильно хранить магазинные сыры, чтобы они оставались вкусными и сохранили свой «товарный» вид.

Как хранить сыры в домашних условиях
Как хранить сыры в домашних условиях
freepik.com

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    Не используйте для хранения сыра целлофановый пакет, он в нем не дышит. Возьмите лучше пергаментную бумагу. 
  • Каждый сорт сыра должен хранится отдельно друг от друга, иначе они будут передавать свои вкусы.
  • Храните  сыр в холодильнике при температуре 6-8 градусов. Сыр не любит сильный холод, при высокой температуре он испортится.
  • Если вам нужно сохранить сыр в помещении без холодильника и подвала, заверните его в льняную салфетку, смоченную в соленой воде, и уберите в темное место.
  • Возьмите себе за правило отрезать столько сыра, сколько вы съедите. Кусочки сыра быстро высыхают и не хранятся.
  • Чтобы сохранить аромат сыра – не срезайте с него корку, кстати, она защищает сыр.

Опыте хозяйки рекомендуют не покупать сыр в большем количестве. Он испортится. Лучше лишний раз сходите в супермаркет за новым ароматным кусочком сыра.

Как хранить сыры в домашних условиях
Как хранить сыры в домашних условиях
freepik.com

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Срок хранения сыра в домашних условиях

Распакованные сыры не хранятся долго, они теряют свои вкусовые качества и полезность. Так что старайтесь съесть продукт в течение рекомендованного срока:

  • Мягкий сыр – 3 дня
  • Твердый сыр – 2 дня
  • Плавленый сыр – не более 2 суток

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Теги: сыр, срок годности, срок хранения, лайфхаки, советы, холодильник
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Источник: ivonа bigmir)net

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