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Остывший кофе со сливками вредит здоровью

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Узнайте, почему популярный напиток может нанести вред здоровью.
Остывший кофе со сливками вредит здоровью
Остывший кофе со сливками вредит здоровью
freepik.com

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Оказывается, что любимый многими ароматный кофе может вредить здоровью, если не выпить его вовремя.

Специалисты в области здоровья предостерегли от распространенной привычки потягивать давно остывший кофе.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!. Авторы публикации ссылаясь на экспертов, говорят, что с одной стороны, оставшийся кофе может быть безвредным, ведь вредные организмы в нем начинают развиваться не так быстро.

Остывший кофе со сливками вредит здоровью
Остывший кофе со сливками вредит здоровью
freepik.com

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Речь идет не только о традиционном чистом виде кофе. А вот кофе со сливками следует выпивать сразу или хотя бы в течение 2 часов. Так что не стоит растягивать удовольствие, а лучше полакомиться напитком пока он не остыл.

В чем же причина? В публикации специалисты это связывают это с тем, что в напитке начинает образовываться плесень, а даже небольшое ее количество или ее побочные продукты могут нанести серьезный урон здоровью. Кстати, в составе напитка есть ароматизаторы и масла, а они быстро окисляются, что наполнят кофе веществами, которые способны повлиять на вкус в негативную сторону.

Остывший кофе со сливками вредит здоровью
Остывший кофе со сливками вредит здоровью
freepik.com

К тому же, полезные антиоксиданты, которыми так славится качественный кофе попросту выветриваются. Такой напиток уже вряд ли можно считать полезным.

Напомним, ранее Ivona рассказывала в каких случаях кофе повышает уровень холестерина в крови и можно ли кипятить воду в чайнике несколько раз.

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Теги: кофе, кофе со сливками, питание. здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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