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Как выбрать качественный творог

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Эксперты рассказали, как определить качественный творог .
Как выбрать качественный творог
Как выбрать качественный творог
freepik.com

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Творог – очень полезный молочный продукт. Особенно диетологи советуют употреблять творог на завтрак, к нему можно добавлять мед, фрукты, орехи.

Творог не только вкусный, но и полезный. В этом материале Ivona расскажет, как выбрать молочный продукт, чтобы он был свежий и хорошего качества.

Как выбрать качественный творог
Как выбрать качественный творог
freepik.com

Кстати, вам будет интересно узнать: как часто можно есть творог – мнение медиков.

Если вы покупаете творог на развес, то важно знать следующее рекомендации:

  • Хороший и качественный творог держится грудкой и не рассыпается на мелкое зерно;
  • На цвет свежий творог - бело-кремовый;
  • Обладает приятным молочным запахом с легкой кислинкой;
  • На вкус приятный без кислого привкуса.

Как выбрать качественный творог
Как выбрать качественный творог
freepik.com

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Многие покупают творог в упаковке, на что обратить внимание:

  • Отдавайте предпочтение вакуумной или пластиковой упаковке;
  • Обязательно обратите внимание на информацию о составе творога и дату производства;
  • Рассмотрите через прозрачную сторону упаковки цвет продукта, если творог с желтизной или с синюшным оттенок – он испорчен;
  • Заметили жидкость на дне упаковке – у него есть все шансы покрыться плесенью или творог рассыпается зернами – лучше отказаться от такого, он будет сухой и невкусный.

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Теги: творог, продукт, молоко, польза
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Источник: ivonа bigmir)net

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