Как выбрать качественный творог
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Творог – очень полезный молочный продукт. Особенно диетологи советуют употреблять творог на завтрак, к нему можно добавлять мед, фрукты, орехи.
Творог не только вкусный, но и полезный. В этом материале Ivona расскажет, как выбрать молочный продукт, чтобы он был свежий и хорошего качества.
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Если вы покупаете творог на развес, то важно знать следующее рекомендации:
- Хороший и качественный творог держится грудкой и не рассыпается на мелкое зерно;
- На цвет свежий творог - бело-кремовый;
- Обладает приятным молочным запахом с легкой кислинкой;
- На вкус приятный без кислого привкуса.
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Многие покупают творог в упаковке, на что обратить внимание:
- Отдавайте предпочтение вакуумной или пластиковой упаковке;
- Обязательно обратите внимание на информацию о составе творога и дату производства;
- Рассмотрите через прозрачную сторону упаковки цвет продукта, если творог с желтизной или с синюшным оттенок – он испорчен;
- Заметили жидкость на дне упаковке – у него есть все шансы покрыться плесенью или творог рассыпается зернами – лучше отказаться от такого, он будет сухой и невкусный.
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