Эксперты рассказали, как определить качественный творог .

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Творог – очень полезный молочный продукт. Особенно диетологи советуют употреблять творог на завтрак, к нему можно добавлять мед, фрукты, орехи.

Творог не только вкусный, но и полезный. В этом материале Ivona расскажет, как выбрать молочный продукт, чтобы он был свежий и хорошего качества.

Как выбрать качественный творог freepik.com

Кстати, вам будет интересно узнать: как часто можно есть творог – мнение медиков.

Если вы покупаете творог на развес, то важно знать следующее рекомендации:

Хороший и качественный творог держится грудкой и не рассыпается на мелкое зерно;

На цвет свежий творог - бело-кремовый;

Обладает приятным молочным запахом с легкой кислинкой;

На вкус приятный без кислого привкуса.

Как выбрать качественный творог freepik.com

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Многие покупают творог в упаковке, на что обратить внимание:

Отдавайте предпочтение вакуумной или пластиковой упаковке;

Обязательно обратите внимание на информацию о составе творога и дату производства;

Рассмотрите через прозрачную сторону упаковки цвет продукта, если творог с желтизной или с синюшным оттенок – он испорчен;

Заметили жидкость на дне упаковке – у него есть все шансы покрыться плесенью или творог рассыпается зернами – лучше отказаться от такого, он будет сухой и невкусный.

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