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Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых

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Вирусологи ответили на самый популярный вопрос.
Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
freepik.com

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Научные сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США рассказали СМИ, что продолжительность существования вируса напрямую зависит от среды, в которой он обитает.

COVID-19 может жить в воздухе не более трех часов, в воде – до девяти суток. На пластмассе и нержавеющей стали коронавирус живет до трех суток, на картоне – до 24 часов.

Эксперты в области вирусологии заявляют, что заразиться коронавирусной инфекцией через продукты питания или при прикосновении к их упаковки практически нулевая.

Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
freepik.com

Вирус может жить лишь несколько дней при комнатной температуре, если замораживать поверхность, на которой он находится – то дольше, - вирусолог  Анатолий Альтштейн. - Тем не менее, вероятность передачи вируса через продукты питания очень низка, поэтому не думаю, что об этом стоит беспокоиться. Единственное, каким образом можно заболеть через еду – если в доме живет больной человек и трогает тот же хлеб, например, что и остальные члены семьи. Но это совсем иная ситуация, и в ней вы скорее всего подхватите? перехватите ковид воздушно-капельным путем, так как находитесь в одном помещении, чем получите его с пищей. Когда же продукты приходят с фабрик и предприятий - они безопасны.

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Благодаря исследованиям стало известно, что такие продукты как, курица или свинина не заражается и не могут являться переносчиком COVID-19. Об этом сообщили немецкие ученые, проводившие исследование при поддержке Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Расширенные анализы показали, что свиньи и куры не были восприимчивы к вирусу. Все показатели были отрицательные на вирусную РНК.

Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
Передается ли коронавирус через продукты питания: ответ ученых
freepik.com

Вирус не живет на поверхностях продуктов или их упаковках, - говорит вирусолог Виталий Зверев. - Я периодически слышал о том, что в разных странах его находят на импортных продуктах, но склоняюсь к мнению, что это просто желание доказать, что в данной стране ковида нет, и он привезен извне. Коронавирус недолговечен без человеческого организма. Кроме того, ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней РостГМУ Юрий Амбалов скептически высказался о том, что можно заразиться коронавирусом, съев зараженную еду. По его словам, попав в желудок с пищей, вирус будет уничтожен кислотой.

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Теги: коронавирус, covid 19, вирусолог, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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