Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Когда пить кофе с молоком: во время еды или после

Комментариев: 0
Эксперты рассказали, как похудеть с помощью кофе и когда его лучше пить, чтобы получить пользу и не навредить здоровью .
Когда пить кофе с молоком: во время еды или после
Когда пить кофе с молоком: во время еды или после
freepik.com

Читай также: Неожиданно: при каких условиях худеть можно даже во сне

Диетологи пишут в своих блогах, что неправильное употребление кофе может осложнить жизнь худеющим людям, но при похудении из потребления кофе можно извлечь максимум пользы.

Специалисты в области здорового питания называют кофе – мочегонным напитком.

Когда пить кофе с молоком: во время еды или после
Когда пить кофе с молоком: во время еды или после
freepik.com

Читай также: Как после COVID-19 проявляется воспаление щитовидной железы

По их словам, кофе выводит воду, помогающею организму избавиться от токсинов для укрепления иммунной системы и бесперебойного питания клеток. Эксперты рекомендуют добавлять к норме воды объем выпитого за день кофе.

Диетологи также советуют пить кофе с молоком жирностью не более 2,5%. Из полезных растительных видов молока предлагают выбирать миндальное, соевое, а также из кешью. 

Когда пить кофе с молоком: во время еды или после
Когда пить кофе с молоком: во время еды или после
freepik.com

Читай также: 5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог

Кстати, тем, кто пьет кофе с подсластителем или молоком, стоит не забывать учитывать их калорийность. Как известно, жидкие калории обычно незаметны, но потом вы будете удивляться, почему вес не снижается. Кофе с молоком или подсластителями обязательно нужно пить во время еды.

Напомним, ранее Ivona рассказывала, какая суточная норма кофе.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: кофе, молоко, здоровье, рацион, диетолог, кешью
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь