Эксперты рассказали, как похудеть с помощью кофе и когда его лучше пить, чтобы получить пользу и не навредить здоровью .

Когда пить кофе с молоком: во время еды или после freepik.com

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Диетологи пишут в своих блогах, что неправильное употребление кофе может осложнить жизнь худеющим людям, но при похудении из потребления кофе можно извлечь максимум пользы.

Специалисты в области здорового питания называют кофе – мочегонным напитком.

Когда пить кофе с молоком: во время еды или после freepik.com

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По их словам, кофе выводит воду, помогающею организму избавиться от токсинов для укрепления иммунной системы и бесперебойного питания клеток. Эксперты рекомендуют добавлять к норме воды объем выпитого за день кофе.

Диетологи также советуют пить кофе с молоком жирностью не более 2,5%. Из полезных растительных видов молока предлагают выбирать миндальное, соевое, а также из кешью.

Когда пить кофе с молоком: во время еды или после freepik.com

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Кстати, тем, кто пьет кофе с подсластителем или молоком, стоит не забывать учитывать их калорийность. Как известно, жидкие калории обычно незаметны, но потом вы будете удивляться, почему вес не снижается. Кофе с молоком или подсластителями обязательно нужно пить во время еды.

Напомним, ранее Ivona рассказывала, какая суточная норма кофе.

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