Узнайте, когда лучше солить салат, овощи и мясо с рыбой .

В какой момент нужно солить разные блюда freepik.com

Читай также: Эксперты назвали самые вредные завтраки

Солить еду нужно не только по вкусу, но и по определенным правилам. Тогда все ваши блюда будут более аппетитным и насыщенным.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, чем заменить соль в еде – список продуктов.

В какой момент нужно солить разные блюда freepik.com

Читай также: Как быстро убрать запах чеснока изо рта

Итак, берите себе на заметку, когда правильно солить блюдо:

1. Чтобы у овощей при жарке образовалась вкусная корочка, не солите их перед жаркой, иначе они пустят сок и о корочке можно будет забыть. Посолите уже после того, как образовалась ароматная корочка.

2. Блюда, подающие в теплом виде на стол, солить необходимо меньше, и наоборот - те, которые подаются холодными, посолите больше.

3. Если бобовые посолить за несколько минут до окончания приготовления, тогда они будут более мягкими.

В какой момент нужно солить разные блюда freepik.com

Читай также: Эксперт рассказал всю правду о магазинном хлебе

4. Мясо и рыбу лучше заблаговременно засаливать, в идеале, за пару часов до приготовления.

5. Чтобы убрать горечь из баклажанов или кабачков, пересыпьте их кусочки солью и оставьте на полчаса. Перед тем, как отправить на сковороду или в духовую печь смойте соль и готовьте по рецепту.

6. При тушении лучше всего блюдо солить в середине его приготовления.

7. Свежие салата рекомендовано солить перед подачей на стол.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: