Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В какой момент нужно солить разные блюда

Комментариев: 0
Узнайте, когда лучше солить салат, овощи и мясо с рыбой .
В какой момент нужно солить разные блюда
В какой момент нужно солить разные блюда
freepik.com

Читай также: Эксперты назвали самые вредные завтраки

Солить еду нужно не только по вкусу, но и по определенным правилам. Тогда все ваши блюда будут более аппетитным и насыщенным.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, чем заменить соль в еде – список продуктов.

В какой момент нужно солить разные блюда
В какой момент нужно солить разные блюда
freepik.com

Читай также: Как быстро убрать запах чеснока изо рта

Итак, берите себе на заметку, когда правильно солить блюдо:

1. Чтобы у овощей при жарке образовалась вкусная корочка, не солите их перед жаркой, иначе они пустят сок и о корочке можно будет забыть. Посолите уже после того, как образовалась ароматная корочка. 

2.   Блюда, подающие в теплом виде на стол, солить необходимо меньше, и наоборот - те, которые подаются холодными, посолите больше.

3.  Если бобовые посолить за несколько минут до окончания приготовления, тогда они будут более мягкими.

В какой момент нужно солить разные блюда
В какой момент нужно солить разные блюда
freepik.com

Читай также: Эксперт рассказал всю правду о магазинном хлебе

4.  Мясо и рыбу лучше заблаговременно засаливать, в идеале, за пару часов до приготовления.

5.  Чтобы убрать горечь из баклажанов или кабачков, пересыпьте их кусочки солью и оставьте на полчаса.  Перед тем, как отправить на сковороду или в духовую печь смойте соль и готовьте по рецепту.

6.  При тушении лучше всего блюдо солить в середине его приготовления.

7.  Свежие салата рекомендовано солить перед подачей на стол. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: соль, продукты, рыба, мясо, бобовые, салаты, сковорода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь