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Как правильно хранить соль

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Эти рекомендации помогут вам соблюдать правила хранения соли .
Как правильно хранить соль
Как правильно хранить соль
freepik.com

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Соль должна быть всегда рассыпчатой и сухой, а если ее хранить неправильно – она наполняется влагой и схватывается твердыми комками.

Чтобы ваша соль всегда оставалась рассыпчатой, вам необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Для хранения соли выбирайте сухое и проветриваемое место.  
  • Соль должна быть всегда плотно закрыта.
  • Всегда плотно закрывайте соль в солонке. 
  • Перед тем как брать соль из солонки, следите, чтобы ваши руки не были жирными или мокрыми, также нельзя набирать соль влажной ложкой.
  • Опытные хозяйки советуют в емкость с солью положить марлевый мешочек с рисом – он впитает в себя лишнюю влагу. 

Как правильно хранить соль
Как правильно хранить соль
freepik.com

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Где хранить соль? Эксперты-товароведы говорят, что соль лучше хранить в льняных мешочках, стеклянной посуде или заводской нераспакованной упаковке, деревянной или керамической солонке.

Также можно хранить соль в пластиковых контейнерах, но не вся эта тара предназначена для пищевых продуктов. Читайте информацию на этикетке, там должна быть указана информация об этом. 

Как правильно хранить соль
Как правильно хранить соль
freepik.com

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Кстати, что касается употребления соли, важно знать, что ежедневная норма потребления соли от 5 до 7 грамм соли в сутки. Летом люди больше потеют, потребности соли в этот период 10-15 грамм.

Старайтесь не пересаливать ваши блюда, ведь это наносит вред здоровью.

Как правильно хранить соль
Как правильно хранить соль
freepik.com

Какой срок годности у соли 

Срок хранения этой самой популярной приправы без содержания каких-либо добавок:

  • в картонных пачках либо в коробках с внутренним пакетом – 2,5 года;
  • без внутреннего пакета – 1 год;
  • в упаковке из плотного непрозрачного полиэтилена – 2 года;
  • мешках из бумаги с внутренним вкладышем из полиэтилена – 2 года;
  • контейнерах без внутреннего мешка – 12 месяцев;
  • банках из полимерных материалов – 24 месяца;
  • банках из стекла – 5 лет.

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Теги: соль, срок хранения, здоровье, польза. вред
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Источник: ivonа bigmir)net

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