Как правильно хранить соль
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Соль должна быть всегда рассыпчатой и сухой, а если ее хранить неправильно – она наполняется влагой и схватывается твердыми комками.
Чтобы ваша соль всегда оставалась рассыпчатой, вам необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Для хранения соли выбирайте сухое и проветриваемое место.
- Соль должна быть всегда плотно закрыта.
- Всегда плотно закрывайте соль в солонке.
- Перед тем как брать соль из солонки, следите, чтобы ваши руки не были жирными или мокрыми, также нельзя набирать соль влажной ложкой.
- Опытные хозяйки советуют в емкость с солью положить марлевый мешочек с рисом – он впитает в себя лишнюю влагу.
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Где хранить соль? Эксперты-товароведы говорят, что соль лучше хранить в льняных мешочках, стеклянной посуде или заводской нераспакованной упаковке, деревянной или керамической солонке.
Также можно хранить соль в пластиковых контейнерах, но не вся эта тара предназначена для пищевых продуктов. Читайте информацию на этикетке, там должна быть указана информация об этом.
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Кстати, что касается употребления соли, важно знать, что ежедневная норма потребления соли от 5 до 7 грамм соли в сутки. Летом люди больше потеют, потребности соли в этот период 10-15 грамм.
Старайтесь не пересаливать ваши блюда, ведь это наносит вред здоровью.
Какой срок годности у соли
Срок хранения этой самой популярной приправы без содержания каких-либо добавок:
- в картонных пачках либо в коробках с внутренним пакетом – 2,5 года;
- без внутреннего пакета – 1 год;
- в упаковке из плотного непрозрачного полиэтилена – 2 года;
- мешках из бумаги с внутренним вкладышем из полиэтилена – 2 года;
- контейнерах без внутреннего мешка – 12 месяцев;
- банках из полимерных материалов – 24 месяца;
- банках из стекла – 5 лет.
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