Эти рекомендации помогут вам соблюдать правила хранения соли .

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Соль должна быть всегда рассыпчатой и сухой, а если ее хранить неправильно – она наполняется влагой и схватывается твердыми комками.

Чтобы ваша соль всегда оставалась рассыпчатой, вам необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Для хранения соли выбирайте сухое и проветриваемое место.

Соль должна быть всегда плотно закрыта.

Всегда плотно закрывайте соль в солонке.

Перед тем как брать соль из солонки, следите, чтобы ваши руки не были жирными или мокрыми, также нельзя набирать соль влажной ложкой.

Опытные хозяйки советуют в емкость с солью положить марлевый мешочек с рисом – он впитает в себя лишнюю влагу.

Как правильно хранить соль freepik.com

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Где хранить соль? Эксперты-товароведы говорят, что соль лучше хранить в льняных мешочках, стеклянной посуде или заводской нераспакованной упаковке, деревянной или керамической солонке.

Также можно хранить соль в пластиковых контейнерах, но не вся эта тара предназначена для пищевых продуктов. Читайте информацию на этикетке, там должна быть указана информация об этом.

Как правильно хранить соль freepik.com

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Кстати, что касается употребления соли, важно знать, что ежедневная норма потребления соли от 5 до 7 грамм соли в сутки. Летом люди больше потеют, потребности соли в этот период 10-15 грамм.

Старайтесь не пересаливать ваши блюда, ведь это наносит вред здоровью.

Как правильно хранить соль freepik.com

Какой срок годности у соли

Срок хранения этой самой популярной приправы без содержания каких-либо добавок:

в картонных пачках либо в коробках с внутренним пакетом – 2,5 года;

без внутреннего пакета – 1 год;

в упаковке из плотного непрозрачного полиэтилена – 2 года;

мешках из бумаги с внутренним вкладышем из полиэтилена – 2 года;

контейнерах без внутреннего мешка – 12 месяцев;

банках из полимерных материалов – 24 месяца;

банках из стекла – 5 лет.

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