Узнайте, почему борщ может стать лекарством, если правильно дозировать продукты для приготовления этой еды.

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С уверенностью можно сказать, что единого рецепта борща нет – зато вариаций множество. Традиционно в этом блюде может быть около двух десятков ингредиентов, главные из которых – бульон (мясной или овощной), картофель, капуста, свекла, морковь, лук, помидоры.

Некоторые любят добавлять в борщ фасоль, грибы, и к самому уже блюду «затирку»: сало, протертое с черным перцем и чесноком.

Правильный борщ несет несомненную пользу для здоровья. Эксперты проанализировали основные ингредиенты украинского борща.

Чем полезен борщ для организма – эксперты freepik.com

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Капуста

Содержит целый спектр необходимых для здоровья веществ: провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К и U. Овощ помогает бороться с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, усиливает способность печени к детоксикации. Кстати, польских ученые заявляют, что регулярное потребление белокочанной капусты может быть связано с более низким риском неопластических заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, груди, простаты, желудка и легких.

Свекла

Свекла полезна для сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания бетаина и азота, снижающего риск возникновения гипертонии.

Незаменим плод и для здоровья кишечника – он богат множеством биологически активных соединений, поэтому самым благотворным образом влияет на состав микробиоты. А антиканцерогенные и противовоспалительные свойства овоща способствуют защите от раковых заболеваний ЖКТ.

Чем полезен борщ для организма – эксперты freepik.com

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Картофель

Картофель содержит много калия, необходимого для нормальной работы сердца. Также известно, что он создает сеть антиоксидантной защиты в организме, снижающие повреждения белков, липидов, углеводов и ДНК, вызванные свободными радикалами.

Имея такие благотворные особенности, потребление клубней может снизить риск онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже радиационного поражения.

Морковь

Метаанализ 255 статей помог выявить четыре типа полезных фитохимических веществ в моркови, которые помогают снизить риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

А в вареном виде морковь содержит легко усваиваемые каротины, которые в организме преобразуются в витамин А.

Чем полезен борщ для организма – эксперты freepik.com

Помидоры

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Томаты – источник ликопина и – томатина. Данные вещества действуют против раковых клеток и оказывают противовоспалительные, антиоксидантные и иммуностимулирующие эффекты.

Но, кстати, специалисты в области здоровья отмечают и негативные моменты, связанные с употреблением борща. По мнению врачей, избыток крахмала из корнеплодов или бульон, в который из мяса попадают не самые полезные вещества. Для полезности – сливайте первый бульон.

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