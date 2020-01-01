Лидер рок-группы своими первыми блюдами может убить наповал. В хорошем смысле этих слов.

Читай также: Квас на цикории: рецепт прохладительного напитка

Трудно представить, что строгая фронтвумен, которая на концертах появляется в экстравагантных образах: то с рогами на голове, то с колючками в волосах, дома превращается в обычную жену и маму. Юля любит побаловать близких вкусностями собственного производства. Откуда у нее появилась любовь к кухне, она рассказала на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

Борщ у меня просто шикарный, – признается она. – Интересоваться кулинарией я начала во взрослом возрасте, когда стала встречаться с Валом, и мне захотелось его поразить. Кстати, у меня не только борщ роскошный, у меня все вкусное.

Рецепт легкого борща от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной Пресс-служба

Сначала я делаю заправку. Отдельно натираю свеклу, морковь, нарезаю лук и чеснок, добавляю томатную пасту и немного водички. Все это тушу, – рассказывает фронтвумен The Hardkiss. –Добавляю к заправке основные специи: соль, перец, паприку, кориандр. Параллельно кипячу воду, туда кладу картофель, капусту. Затем добавляю заправку и варю борщ. Первое блюдо подаю без сметаны, потому что мы с семьей решили отказаться от молочных продуктов.

Своим фирменным рецептом первого блюда она поделилась с Новым каналом.

В шоу «Дети против звезд» с юными гениями Юлия будет соревноваться не в кулинарном таланте. Чем удивит – узнаете нынешней осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, как приготовить ПП-салат.