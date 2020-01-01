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Рецепт легкого борща от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной

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Лидер рок-группы своими первыми блюдами может убить наповал. В хорошем смысле этих слов.
Рецепт легкого борща от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной
Рецепт легкого борща от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной
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Трудно представить, что строгая фронтвумен, которая на концертах появляется в экстравагантных образах: то с рогами на голове, то с колючками в волосах, дома превращается в обычную жену и маму. Юля любит побаловать близких вкусностями собственного производства. Откуда у нее появилась любовь к кухне, она рассказала на съемках шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

 Борщ у меня просто шикарный, – признается она. – Интересоваться кулинарией я начала во взрослом возрасте, когда стала встречаться с Валом, и мне захотелось его поразить. Кстати, у меня не только борщ роскошный, у меня все вкусное.

Рецепт легкого борща от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной
Рецепт легкого борща от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной
Пресс-служба

Своим фирменным рецептом первого блюда она поделилась с Новым каналом.

Сначала я делаю заправку. Отдельно натираю свеклу, морковь, нарезаю лук и чеснок, добавляю томатную пасту и немного водички. Все это тушу, – рассказывает фронтвумен The Hardkiss. –Добавляю к заправке основные специи: соль, перец, паприку, кориандр. Параллельно кипячу воду, туда кладу картофель, капусту. Затем добавляю заправку и варю борщ. Первое блюдо подаю без сметаны, потому что мы с семьей решили отказаться от молочных продуктов.

В шоу «Дети против звезд» с юными гениями Юлия будет соревноваться не в кулинарном таланте. Чем удивит – узнаете нынешней осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, как приготовить ПП-салат.

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Теги: борщ
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