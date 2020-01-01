Есть и не толстеть: рецепт вкусного ПП-салата от участницы "Супер Топ-модели по-украински"Эксклюзив
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Бытует стереотип, что все модели круглосуточно сидят на жестких диетах, чтобы хорошо выглядеть в кадре. На самом деле это далеко не так: они борются за здоровый вид и призывают всех уделять особое внимание своему организму. Не осталась в стороне и участница проекта «Супер Топ-модель по-украински», который снимает Новый канал, Катя Чечеленко. Она поделилась рецептом полезного и безумно вкусного салата из курицы, помидоров черри и рукколы.
Это салат, от которого вы не поправитесь ни на грамм, при этом на ужин захочется выпить кефир, а не сожрать половину холодильника, — улыбается участница модельного реалити Нового канала.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 300 г;
- помидор черри — 6 шт.;
- перепелиное яйцо — 7 шт.;
- руккола — 100 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- обезжиренный йогурт — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Отварите куриную грудку, дайте ей немного остыть.
- Сварите перепелиные яйца (они, как и куриные, закладываются в холодную воду и варятся 10 минут с момента закипания). Затем охладите их ледяной водой.
- Нарежьте отваренную курицу кубиками.
- Очистите яйца от скорлупы и порежьте их пополам.
- Также пополам порежьте помидоры черри.
- Уложите в салатницу курицу, помидоры, яйца и рукколу, после чего заправьте ингредиенты маслом и йогуртом. Ваш полезный салат готов!
Правильное питание помогает Кате Чечеленко держаться в отличной форме и замечательно выглядеть. Но хватит ли этого, чтобы вернуться с триумфом на проект «Супер Топ-модель по-украински», — узнаете уже этой осенью на Новом канале!
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