Обязательно ли каждый день есть суп
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Вспомните, как в детстве ваши мамы и бабушки уверяли вас, что вы обязаны есть суп на обед, потому что без первого это неправильное питание.
А что же говорят по этому поводу диетологи? Специалисты пришли к единому мнению, что суп желательно включать в свой ежедневный рацион.
Они отмечают полезность первого блюда калорийностью и насыщенностью, а также считается, что суп снижает риск переедания.
В супе, как правило, содержится достаточное количество разнообразных овощей. Борщи и супы отвечают за поддержку водно-электролитного баланса в организме.
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Медики считают, что суп особенно полезен тем, кто работает на физической работе. А вот офисным работникам можно включать в свой рацион первые блюда трижды в неделю.
Помните, что чрезмерное употребление соли вредит вашему здоровью. Используйте соль по вкусу, но в меру.
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