Специалист развеяла миф о пользе смузи для организма.

Можно ли смузи отнести к здоровому питанию freepik.com

Читай также: Чем полезна руккола и кому ее нельзя есть

Издание Daily Mail опубликовало интервью с австралийского нутрициолога Сьюзи Баррел, в котором специалист сообщила, что не все продукты, которые мы привыкли считать здоровыми, являются такими на самом деле.

По мнению эксперта, в «правильных» продуктах есть много углеводов, сахара и калорий. Именно по этой причине к употреблению такой пищи нужно подходить со всей ответственностью и серьезностью.

Можно ли смузи отнести к здоровому питанию freepik.com

Читай также: Эти продукты улучшают здоровье кишечника

Баррел подчеркнула следующее: если говорить о здоровом питании, то в него не входят смузи, как мы привыкли думать. Обычно их делают из йогурта, орехов и фруктов. И одна такая порция может содержать около 800 калорий и 80 граммов сахара. Имея такие цифры, такой питательный напиток вполне может заменить полноценный ужин.

Можно ли смузи отнести к здоровому питанию freepik.com

Читай также: Названы признаки начинающегося диабета

Большое количество сахара также содержится в сухофруктах. Нутрициолог заявила, что свежие фрукты намного полезнее для организма.

Кстати, на Ivona можно подсмотреть вкусные рецепты смузи для здоровья ЖКТ, бодрости и похудения.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: