Можно ли смузи отнести к здоровому питанию
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с австралийского нутрициолога Сьюзи Баррел, в котором специалист сообщила, что не все продукты, которые мы привыкли считать здоровыми, являются такими на самом деле.
По мнению эксперта, в «правильных» продуктах есть много углеводов, сахара и калорий. Именно по этой причине к употреблению такой пищи нужно подходить со всей ответственностью и серьезностью.
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Баррел подчеркнула следующее: если говорить о здоровом питании, то в него не входят смузи, как мы привыкли думать. Обычно их делают из йогурта, орехов и фруктов. И одна такая порция может содержать около 800 калорий и 80 граммов сахара. Имея такие цифры, такой питательный напиток вполне может заменить полноценный ужин.
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Большое количество сахара также содержится в сухофруктах. Нутрициолог заявила, что свежие фрукты намного полезнее для организма.
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