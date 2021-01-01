Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
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Специалист в области здоровья, диетолог Ольга Бурлакова рассказала, как похудеть к весне быстро и без строгих, мучительных диет.
Эксперт отмечает, что для начала стоит пересмотреть своей питьевой режим. Бурлакова говорит, что следует делать расчет исходя из такой информации: на каждый килограмм веса должно приходится 30 миллилитров в день. Тогда организм не станет запасать жир в качестве источника жидкости.
Следует исключить своего ежедневного рациона дрожжевого хлеба и выпечки, а также молочных продуктов. Эти продукты способствуют вздутию и перегружают почки, что приводит к отекам.
Кстати, ранее Ivona рассказывала, какие продукты и напитки влияют на вздутие живота.
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Эксперт по вопросам диетологии не призывает переходить на веганскую диету, рекомендует лишь пересмотреть рацион в пользу рыбы и курицы в качестве источника животного белка, а также употреблять чечевицу, нут и фасоль как источник растительного белка.
К этому списку она предлагает добавить овощи и фрукты. Для заправки салатов брать, например, оливковое масло. Из сладкого можно только сухофрукты. Для легкого перекуса подойдут орехи.
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Если придерживаться такого сбалансированного питания, то вам не придется изнурять себя голодными диетами.
Но стоит не забывать и о физических нагрузках. Занятия спортом придают бодрость, помогают подтянуть тело и дарят хорошее настроение.
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