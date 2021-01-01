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Как быстро похудеть к весне - советы диетолога

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Эксперт дала пару советов для тех, кто хочется сбросить пару килограммов к весеннему сезону .
Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
freepik.com

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Специалист в области здоровья, диетолог Ольга Бурлакова рассказала, как похудеть к весне быстро и без строгих, мучительных диет.

Эксперт отмечает, что для начала стоит пересмотреть своей питьевой режим. Бурлакова говорит, что следует делать расчет исходя из такой информации: на каждый килограмм веса должно приходится 30 миллилитров в день. Тогда организм не станет запасать жир в качестве источника жидкости.

Следует исключить своего ежедневного рациона дрожжевого хлеба и выпечки, а также молочных продуктов. Эти продукты способствуют вздутию и перегружают почки, что приводит к отекам.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, какие продукты и напитки влияют на вздутие живота.

Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
freepik.com

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Эксперт по вопросам диетологии не призывает переходить на веганскую диету, рекомендует лишь пересмотреть рацион в пользу рыбы и курицы в качестве источника животного белка, а также употреблять чечевицу, нут и фасоль как источник растительного белка.

К этому списку она предлагает добавить овощи и фрукты. Для заправки салатов брать, например, оливковое масло. Из сладкого можно только сухофрукты. Для легкого перекуса подойдут орехи.

Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
Как быстро похудеть к весне - советы диетолога
freepik.com

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Если придерживаться такого сбалансированного питания, то вам не придется изнурять себя голодными диетами.

Но стоит не забывать и о физических нагрузках. Занятия спортом придают бодрость, помогают подтянуть тело и дарят хорошее настроение.

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Теги: диетолог, рацион, похудение, лишний вес, здоровье, питание, весна
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Источник: ivonа bigmir)net

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