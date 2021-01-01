Что приготовить на 8 марта: Рецепты для мужчин
8 Марта: история праздника
Идея проведения ежегодного женского дня впервые была озвучена в 1910 году на II Международной конференции социалисток Кларой Цеткин. Суть идеи сводилась к тому, чтобы этот день “в первую очередь служил для агитации за предоставление женщинам избирательного права“. По предложению Елены Грюнберг, члена ЦК социал-демократической партии, таким днем должно было стать 19 марта, которое было выбрано в честь победы берлинских рабочих в революционных боях в 1848 году. Однако 19 марта в роли торжественной даты пробыл совсем недолго – только год. В 1912 году новоиспеченный праздник отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии уже 12 марта, а в 1913 и вовсе началась полная неразбериха: Германия отпраздновала женский день 12 марта, Австрия, Чехия, Венгрия, Швейцария и Голландия – 9 марта, а Франция и Россия – 2 марта. И только в 1914 году, победив организационные трудности, все страны дружно отпраздновали женский день 8 марта (просто это было воскресенье). С тех пор праздник так и сроднился с этим числом.
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Несмотря на то, что изначально праздник 8 марта нес совсем иную смысловую нагрузку, впоследствии он очень органично трансформировался в праздник Женственности и Женщины. Но разве это так важно? Ведь праздники для того и существуют, чтобы хотя бы раз в году обращать наше внимание на то, что выше суеты: духовность, близкие и родные люди, друзья, любимые…
Поэтому давайте 8 марта отбросим все ежедневные заботы и уделим внимание тем, без кого невозможна сама Жизнь – Женщинам. А в качестве подарка можно побаловать их чем-нибудь вкусненьким. Например, организовать импровизированный гастрономический вояж, подав на завтрак блюда французской кухни, на обед – итальянской, а на ужин — индийской. А чтобы за праздничным столом было еще веселее, мы подобрали 5 хороших тостов!
Топ-5 тостов в честь женщин
- Обязательно женись. Если попадется хорошая жена, станешь счастливым, а если плохая — философом.
- Не бывает некрасивых женщин, бывают женщины редкой красоты.
- Мужчины непостоянны в своей логике, — женщины нелогичны в своем постоянстве.
- Женщина как открытая книга на китайском языке, вроде бы все в ней видно и можно прочитать, но абсолютно ничего непонятно.
- Математическую логику изучают один год. Женскую — всю жизнь.
Блюда на 8 марта
Французский завтрак
Круассаны
Ингредиенты:
Тесто слоено-дрожжевое — 500 г
Яйцо — 1 шт.
Мука — по вкусу
Способ приготовления
Посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем на нее тесто. Тесто раскатываем толщиной 0, 5 см и разрезаем на треугольники. Треугольники сворачиваем в виде рулетов, выкладываем на смазанный маслом противень и смазываем взбитым яйцом. Оставляем на 30 минут в теплом месте и выпекаем в горячей духовке до готовности. Круассаны — элегантная альтернатива торта на 8 Марта.
Кофе с коньяком
Ингредиенты:
Кофе молотый (крепкий) — 2 ч. л.
Вода — 200 мл
Сахар — по вкусу
Соль — по вкусу
Коньяк — 2 ч. л.
Способ приготовления
Кофе насыпаем в кофейник, завариваем кипятком и доводим до кипения. Потом снимаем с огня, даем настояться 5-8 минут и процеживаем. Добавляем немного соли, сахар (по вкусу), коньяк и подаем.
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Меню на 8 Марта может быть утонченным, но не сложным. Приготовить эти блюда можно даже без фото!
Обед по-итальянски
Обеденный праздничный стол на 8 Марта должен быть особенным. Предлагаем блюда в итальянском стиле. Начнем с сырно-грушевого салата на 8 Марта.
Салат из груши с пармезаном
Ингредиенты:
Груша — 1 шт.
Сыр Пармезан — 50 г
Финики — 6 шт.
Орехи грецкие (половинки) — 6 шт.
Лимон — 30 г
Смесь салатов (руккола, кресс-салат) — по вкусу
Уксус хересный — по вкусу
Масло оливковое — по вкусу
Способ приготовления
Грушу нарезаем тонкими ломтиками и сбрызгиваем соком лимона. Раскладываем по тарелкам салат, сверху выкладываем ломтики груши. У фиников удаляем косточку и вместо нее вставляем грецкий орех. Выкладываем фаршированные финики на тарелку (по 2 шт. на порцию) и сбрызгиваем смесью оливкового масла и хересного уксуса. Готовый салат посыпаем тертым пармезаном и подаем.
Суп-пюре из курицы и артишоков
Ингредиенты:
Курица (филе) — 50 г
Артишоки — 3 шт.
Шпинат — 20 г
Горошек зеленый — 2 ст. л.
Масло сливочное — 2 ст. л.
Яйцо (желток) — 1 шт.
Сливки — 100 г
Мука — 1,5 ст. л.
Сок лимона — по вкусу
Соль — по вкусу
Способ приготовления
Отвариваем куриное филе, вынимаем его из бульона, а бульон отставляем. Очищаем артишоки от грубых наружных листьев, отделяем донышки, сбрызгиваем их лимонным соком и припускаем на бульоне (немного) и сливочном масле. Разогреваем в кастрюльке сливочное масло, добавляем в него муку, немного обжариваем и вливаем небольшую часть бульона. Помешивая, варим до загустения, потом добавляем донышки артишоков, зеленый горошек и варим 15 минут при слабом кипении. Массу протираем через сито, разводим бульоном, доводим до кипения и разводим смесью из сливок и яичного желтка. Шпинат ошпариваем и нарезаем. Готовый суп разливаем по тарелкам, в каждую кладем кусочек куриного филе и украшаем шпинатом.
Продумывая меню на 8 Марта, постарайтесь не забыть включить это вкусное и полезное первое блюдо!
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Каннелони, фаршированные брынзой и сладким перцем
Ингредиенты:
Каннелони — 4 шт.
Брынза — 125 г
Перец сладкий красный — 20 г
Томаты свежие — 4 шт.
Лук репчатый — 20 г
Чеснок — 1 зубок
Базилик — 50 г
Масло оливковое — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Сыр моцарелла — по вкусу
Яйцо — по вкусу
Способ приготовления
Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и нарезаем кубиками. Лук очищаем, мелко нарезаем и обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему помидоры, готовим еще 5 минут, кладем измельченный чеснок, половину мелко нарезанного базилика, перемешиваем и выключаем огонь.
Перец нарезаем мелкими кубиками и смешиваем с брынзой, оставшимся базиликом и яйцом. Добавляем соль, перец и заполняем получившейся массой каннелони. Выкладываем их на смазанный маслом противень, поливаем соусом из томатов, посыпаем сыром и выпекаем в духовке до готовности. Каннелони станут настоящим украшением стола на 8 Марта.
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Ужин по-индийски
Вечернее меню на 8 Марта нужно наполнить специями, разжигающими страсть. Рецепты индийской кухни идеально подходят!
Пелло
Ингредиенты:
Свинина — 180 г
Лук репчатый — 1 шт.
Рис — 4 ст. л.
Ананас — 60 г
Сок ананасовый (свежий) — 2 ст. л.
Масло сливочное — 1 ст. л.
Гвоздика — 1 бутон
Пряности (корица, кориандр, кардамон, семена кинзы молотые) — по вкусу
Соль — по вкусу
Способ приготовления
Мясо нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в масле до румяной корочки. После добавляем мелко нарезанный лук, гвоздику, кориандр и жарим, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Затем добавляем немного воды и тушим до мягкости.
Отвариваем в подсоленной воде рис и смешиваем его с кусочками ананаса (немного ананасов оставить). В огнеупорную посуду выкладываем слой из мяса (с соком), накрываем его слоем из риса и посыпаем пряностями. Оставшиеся кусочки ананаса смешиваем с соком и сахаром, слегка поджариваем и поливаем этой смесью рис. Накрываем форму крышкой и ставим в духовку на 10 минут.
Ладду из сухофруктов и орехов
Ингредиенты:
Сухофрукты (изюм без косточек, курага) — 150 г
Миндаль — 50 г
Сезам (семена) — 1, 5 ст. л.
Кокос (стружка) — 1 ст. л.
Способ приготовления
На сухой сковороде обжариваем сначала миндаль, а потом семена сезама (до коричневого цвета). Запариваем сухофрукты горячей водой и оставляем на 5 минут. Затем смешиваем их с миндалем и все измельчаем. Добавляем семена сезама и стружку кокоса, перемешиваем и делаем из получившейся смеси шарики диаметром 3 см. Шарики выкладываем на тарелку и подаем. Этот десерт намного легче и полезней, чем пирожные и торты на 8 Марта!
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