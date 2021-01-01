Что приготовить на 8 марта: Рецепты для мужчин

Мы снова в ожидании очередной праздничной даты — 8 Марта! А значит, пора задуматься, чем можно порадовать любимых женщин в этот день.

8 марта - главный праздник весны Shutterstock.com

8 Марта: история праздника

Идея проведения ежегодного женского дня впервые была озвучена в 1910 году на II Международной конференции социалисток Кларой Цеткин. Суть идеи сводилась к тому, чтобы этот день “в первую очередь служил для агитации за предоставление женщинам избирательного права“. По предложению Елены Грюнберг, члена ЦК социал-демократической партии, таким днем должно было стать 19 марта, которое было выбрано в честь победы берлинских рабочих в революционных боях в 1848 году. Однако 19 марта в роли торжественной даты пробыл совсем недолго – только год. В 1912 году новоиспеченный праздник отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии уже 12 марта, а в 1913 и вовсе началась полная неразбериха: Германия отпраздновала женский день 12 марта, Австрия, Чехия, Венгрия, Швейцария и Голландия – 9 марта, а Франция и Россия – 2 марта. И только в 1914 году, победив организационные трудности, все страны дружно отпраздновали женский день 8 марта (просто это было воскресенье). С тех пор праздник так и сроднился с этим числом.

Читай также: Поздравить с весной: что чаще всего дарят на 8 марта в Украине

Несмотря на то, что изначально праздник 8 марта нес совсем иную смысловую нагрузку, впоследствии он очень органично трансформировался в праздник Женственности и Женщины. Но разве это так важно? Ведь праздники для того и существуют, чтобы хотя бы раз в году обращать наше внимание на то, что выше суеты: духовность, близкие и родные люди, друзья, любимые…

Поэтому давайте 8 марта отбросим все ежедневные заботы и уделим внимание тем, без кого невозможна сама Жизнь – Женщинам. А в качестве подарка можно побаловать их чем-нибудь вкусненьким. Например, организовать импровизированный гастрономический вояж, подав на завтрак блюда французской кухни, на обед – итальянской, а на ужин — индийской. А чтобы за праздничным столом было еще веселее, мы подобрали 5 хороших тостов!

Топ-5 тостов в честь женщин

- Обязательно женись. Если попадется хорошая жена, станешь счастливым, а если плохая — философом.

- Не бывает некрасивых женщин, бывают женщины редкой красоты.

- Мужчины непостоянны в своей логике, — женщины нелогичны в своем постоянстве.

- Женщина как открытая книга на китайском языке, вроде бы все в ней видно и можно прочитать, но абсолютно ничего непонятно.

- Математическую логику изучают один год. Женскую — всю жизнь.

Блюда на 8 марта

Французский завтрак

Круассаны

Ингредиенты:

Тесто слоено-дрожжевое — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — по вкусу

Способ приготовления

Посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем на нее тесто. Тесто раскатываем толщиной 0, 5 см и разрезаем на треугольники. Треугольники сворачиваем в виде рулетов, выкладываем на смазанный маслом противень и смазываем взбитым яйцом. Оставляем на 30 минут в теплом месте и выпекаем в горячей духовке до готовности. Круассаны — элегантная альтернатива торта на 8 Марта.

Кофе с коньяком

Ингредиенты:

Кофе молотый (крепкий) — 2 ч. л.

Вода — 200 мл

Сахар — по вкусу

Соль — по вкусу

Коньяк — 2 ч. л.

Способ приготовления

Кофе насыпаем в кофейник, завариваем кипятком и доводим до кипения. Потом снимаем с огня, даем настояться 5-8 минут и процеживаем. Добавляем немного соли, сахар (по вкусу), коньяк и подаем.

Читай также: Поздравления на 8 марта в стихах

Меню на 8 Марта может быть утонченным, но не сложным. Приготовить эти блюда можно даже без фото!

Обед по-итальянски

Обеденный праздничный стол на 8 Марта должен быть особенным. Предлагаем блюда в итальянском стиле. Начнем с сырно-грушевого салата на 8 Марта.

Салат из груши с пармезаном

Ингредиенты:

Груша — 1 шт.

Сыр Пармезан — 50 г

Финики — 6 шт.

Орехи грецкие (половинки) — 6 шт.

Лимон — 30 г

Смесь салатов (руккола, кресс-салат) — по вкусу

Уксус хересный — по вкусу

Масло оливковое — по вкусу

Способ приготовления

Грушу нарезаем тонкими ломтиками и сбрызгиваем соком лимона. Раскладываем по тарелкам салат, сверху выкладываем ломтики груши. У фиников удаляем косточку и вместо нее вставляем грецкий орех. Выкладываем фаршированные финики на тарелку (по 2 шт. на порцию) и сбрызгиваем смесью оливкового масла и хересного уксуса. Готовый салат посыпаем тертым пармезаном и подаем.

Суп-пюре из курицы и артишоков

Ингредиенты:

Курица (филе) — 50 г

Артишоки — 3 шт.

Шпинат — 20 г

Горошек зеленый — 2 ст. л.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Яйцо (желток) — 1 шт.

Сливки — 100 г

Мука — 1,5 ст. л.

Сок лимона — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Отвариваем куриное филе, вынимаем его из бульона, а бульон отставляем. Очищаем артишоки от грубых наружных листьев, отделяем донышки, сбрызгиваем их лимонным соком и припускаем на бульоне (немного) и сливочном масле. Разогреваем в кастрюльке сливочное масло, добавляем в него муку, немного обжариваем и вливаем небольшую часть бульона. Помешивая, варим до загустения, потом добавляем донышки артишоков, зеленый горошек и варим 15 минут при слабом кипении. Массу протираем через сито, разводим бульоном, доводим до кипения и разводим смесью из сливок и яичного желтка. Шпинат ошпариваем и нарезаем. Готовый суп разливаем по тарелкам, в каждую кладем кусочек куриного филе и украшаем шпинатом.

Продумывая меню на 8 Марта, постарайтесь не забыть включить это вкусное и полезное первое блюдо!

Читай также: Самые успешные женщины Украины: кто из звезд шоу-бизнеса попал в список

Каннелони, фаршированные брынзой и сладким перцем



Ингредиенты:

Каннелони — 4 шт.

Брынза — 125 г

Перец сладкий красный — 20 г

Томаты свежие — 4 шт.

Лук репчатый — 20 г

Чеснок — 1 зубок

Базилик — 50 г

Масло оливковое — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сыр моцарелла — по вкусу

Яйцо — по вкусу

Способ приготовления

Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и нарезаем кубиками. Лук очищаем, мелко нарезаем и обжариваем на оливковом масле. Добавляем к нему помидоры, готовим еще 5 минут, кладем измельченный чеснок, половину мелко нарезанного базилика, перемешиваем и выключаем огонь.

Перец нарезаем мелкими кубиками и смешиваем с брынзой, оставшимся базиликом и яйцом. Добавляем соль, перец и заполняем получившейся массой каннелони. Выкладываем их на смазанный маслом противень, поливаем соусом из томатов, посыпаем сыром и выпекаем в духовке до готовности. Каннелони станут настоящим украшением стола на 8 Марта.

Читай также: Романтичные поступки знаменитостей: что дарят своим возлюбленным Питт, Бекхэм и другие

Ужин по-индийски

Вечернее меню на 8 Марта нужно наполнить специями, разжигающими страсть. Рецепты индийской кухни идеально подходят!

Пелло



Ингредиенты:

Свинина — 180 г

Лук репчатый — 1 шт.

Рис — 4 ст. л.

Ананас — 60 г

Сок ананасовый (свежий) — 2 ст. л.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Гвоздика — 1 бутон

Пряности (корица, кориандр, кардамон, семена кинзы молотые) — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Мясо нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в масле до румяной корочки. После добавляем мелко нарезанный лук, гвоздику, кориандр и жарим, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Затем добавляем немного воды и тушим до мягкости.

Отвариваем в подсоленной воде рис и смешиваем его с кусочками ананаса (немного ананасов оставить). В огнеупорную посуду выкладываем слой из мяса (с соком), накрываем его слоем из риса и посыпаем пряностями. Оставшиеся кусочки ананаса смешиваем с соком и сахаром, слегка поджариваем и поливаем этой смесью рис. Накрываем форму крышкой и ставим в духовку на 10 минут.

Ладду из сухофруктов и орехов

Ингредиенты:

Сухофрукты (изюм без косточек, курага) — 150 г

Миндаль — 50 г

Сезам (семена) — 1, 5 ст. л.

Кокос (стружка) — 1 ст. л.

Способ приготовления

На сухой сковороде обжариваем сначала миндаль, а потом семена сезама (до коричневого цвета). Запариваем сухофрукты горячей водой и оставляем на 5 минут. Затем смешиваем их с миндалем и все измельчаем. Добавляем семена сезама и стружку кокоса, перемешиваем и делаем из получившейся смеси шарики диаметром 3 см. Шарики выкладываем на тарелку и подаем. Этот десерт намного легче и полезней, чем пирожные и торты на 8 Марта!

Читай также: Женщины и кулинария: кто стоял у истоков и писал первые кулинарные книги