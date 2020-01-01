Романтичные поступки знаменитостей: что дарят своим возлюбленным Питт, Бекхэм и другие

Знаменитости не говорят о своей любви, а показывают ее красивыми жестами, удивляя своих возлюбленных.

Ким Кардашьян и Канье Уэст gettyimages.com

Читай также: 54-летняя Хэлли Берри раскрыла секрет своей стройной фигуры

Мы подготовили подборку неожиданных сюрпризов, которые звезды делали для любимых.

Замок Бекхэм

Семья Бекхэмов на протяжении 20 лет поражает фанатов своей историей невероятной любви. Крепкая семейная пара радует друг друга неповторимыми подарками. В начале отношений Дэвид дарил своей возлюбленной Виктории суперкар Bentley, бриллиантовые кольца и множество других дорогостоящих подарков. Из года в год Бекхэм повышал планку подарков и совсем недавно подарил супруге европейский замок.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм gettyimages.com

Остров от Jay-Z

Супруг американской певицы Бейонсе не стал мелочиться, а подарил своей жене персональный остров в Багамском архипелаге. Исполнительница тоже не смогла оставить без внимания Jay-Z, отблагодарив мужа эксклюзивным Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 2 000 000 долларов.

Jay-Z и Бейонсе gettyimages.com

Подарки от бывших

Анджелина Джоли дарила бывшему мужу частный вертолет и сертификат на обучение по управлению этим транспортным средством. А Питт решил подарить красавице-жене ключи от личного самолета. Однако дорогие подарки не смогли укрепить отношения звездной пары, ведь их любовная история закончилась громким разводом.

Брэд Питт и Анджелина Джоли gettyimages.com

Ким Кардашьян

Несмотря на то, что пара Ким Кардашьян и Канье Уэста находится на грани развода, в их жизни было немало хороших моментов. К примеру, роскошные и креативные подарки без которых не обходился ни один праздник. Канье дарил любимой бюстгальтер за 5 миллионов долларов, 10 ресторанов сети Burger King и акции компаний Disney, Adidas, Apple, Amazon и Netflix.

Ким Кардашьян и Канье Уэст gettyimages.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.