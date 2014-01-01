Накануне 8 марта был обнародован список 100 самых успешных женщин.

Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список Instagram

Накануне Женского международного дня популярное украинское издание “Новое время“ составило ежегодный список самых успешных женщин нашей страны.

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Всех номинанток разделили на восемь категорий: политика, госчиновники, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, спорт и шоу-биз.

Ivona предлагает узнать, какие знаменитые женщины попали в рейтинг “самых успешных“ в категориях “Шоу-биз“ и “Культура и медиа“.

КАТЕГОРИЯ “ШОУБИЗ“:

Джамала – певица, актриса, композитор, победительница “Евровидения 2016“;

Оля Полякова – певица, актриса и ведущая;

Ната Жижченко – певица, солистка электро-фольк-группы “ONUKA“;

Тина Кароль – певица и ведущая;

Елена Кравец – актриса “Студии Квартал 95“;

Катя Осадчая – тележурналистка и ведущая;

Юлия Санина – певица, фронтвумен рок-группы “The Hardkiss“;

Alyona Alyona – хип-хоп и рэп-исполнительница;

Настя Каменских – певица и ведущая;

Надя Дорофеева – певица, бывшая участница группы “Время и стекло“.

КАТЕГОРИЯ “КУЛЬТУРА И МЕДИА“:

Ирина Данилевская – соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week;

Наталья Ворожбит – режиссер, драматург, и сценарист;

Олеся Островская-Люта – генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“;

Alexander Chekmenev зробив мені фотки до інтерв“ю у Фокусі із Сергей Семенов. Саме інтерв“ю я пропустила, надіюся,... Опубліковано Olesya Ostrovska Четвер, 30 березня 2017 р.

Наталья Мосейчук – ведущая программы ТСН на канале “1+1“;

Янина Соколова – телеведущая, журналистка и блогер;

Людмила Монастырская – оперная певица;

София Андрухович – писательница;

Ирма Витовская – актриса театра и кино;

Марьяна Савка – поэтесса, главный редактор и соучредитель издательства Видавництво Старого Лева;

Елена Фроляк – главный редактор информационной службы канала ICTV, ведущая программы “Факты“;

Оксана Линев – экс-главный диригент Оперы Граца (Австрия), основатель и арт-директор международного фестиваля LvivMozArt;

Марина Кудерчук – председатель Госкино;

Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения.

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