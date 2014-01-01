Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список
Накануне Женского международного дня популярное украинское издание “Новое время“ составило ежегодный список самых успешных женщин нашей страны.
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Всех номинанток разделили на восемь категорий: политика, госчиновники, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, спорт и шоу-биз.
Ivona предлагает узнать, какие знаменитые женщины попали в рейтинг “самых успешных“ в категориях “Шоу-биз“ и “Культура и медиа“.
КАТЕГОРИЯ “ШОУБИЗ“:
- Джамала – певица, актриса, композитор, победительница “Евровидения 2016“;
- Оля Полякова – певица, актриса и ведущая;
- Ната Жижченко – певица, солистка электро-фольк-группы “ONUKA“;
- Тина Кароль – певица и ведущая;
- Елена Кравец – актриса “Студии Квартал 95“;
- Катя Осадчая – тележурналистка и ведущая;
- Юлия Санина – певица, фронтвумен рок-группы “The Hardkiss“;
- Alyona Alyona – хип-хоп и рэп-исполнительница;
- Настя Каменских – певица и ведущая;
- Надя Дорофеева – певица, бывшая участница группы “Время и стекло“.
КАТЕГОРИЯ “КУЛЬТУРА И МЕДИА“:
Ирина Данилевская – соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week;
Опубліковано Iryna Danylevska Середа, 6 лютого 2019 р.
Наталья Ворожбит – режиссер, драматург, и сценарист;
фото ТелекритикаОпубліковано Natalia Vorozhbyt Понеділок, 6 травня 2019 р.
Олеся Островская-Люта – генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“;
Alexander Chekmenev зробив мені фотки до інтерв“ю у Фокусі із Сергей Семенов. Саме інтерв“ю я пропустила, надіюся,...Опубліковано Olesya Ostrovska Четвер, 30 березня 2017 р.
Наталья Мосейчук – ведущая программы ТСН на канале “1+1“;
Опубліковано Наталією Мосейчук Четвер, 25 лютого 2021 р.
Янина Соколова – телеведущая, журналистка и блогер;
Людмила Монастырская – оперная певица;
София Андрухович – писательница;
Опубліковано Sophia Andrukhovych Неділя, 26 жовтня 2014 р.
Ирма Витовская – актриса театра и кино;
Марьяна Савка – поэтесса, главный редактор и соучредитель издательства Видавництво Старого Лева;
До нових зйомок готова)Опубліковано Marjana Savka Пʼятниця, 5 лютого 2021 р.
Елена Фроляк – главный редактор информационной службы канала ICTV, ведущая программы “Факты“;
Оксана Линев – экс-главный диригент Оперы Граца (Австрия), основатель и арт-директор международного фестиваля LvivMozArt;
Марина Кудерчук – председатель Госкино;
Опубліковано Marina Kuderchuk Неділя, 5 липня 2020 р.
Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения.
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