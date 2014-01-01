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Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список

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Накануне 8 марта был обнародован список 100 самых успешных женщин.
Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список
Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список
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Накануне Женского международного дня популярное украинское издание “Новое время“ составило ежегодный список самых успешных женщин нашей страны. 

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Всех номинанток разделили на восемь категорий: политика, госчиновники, бизнес, общество, корпоративный сектор, культура и медиа, спорт и шоу-биз.

Ivona предлагает узнать, какие знаменитые женщины попали в рейтинг “самых успешных“ в категориях “Шоу-биз“ и “Культура и медиа“.

КАТЕГОРИЯ “ШОУБИЗ“:

  • Джамала – певица, актриса, композитор, победительница “Евровидения 2016“;

  • Оля Полякова – певица, актриса и ведущая;

  • Ната Жижченко – певица, солистка электро-фольк-группы “ONUKA“;

  • Тина Кароль – певица и ведущая;

  • Елена Кравец – актриса “Студии Квартал 95“;

  • Катя Осадчая – тележурналистка и ведущая;

  • Юлия Санина – певица, фронтвумен рок-группы “The Hardkiss“;

  • Alyona Alyona – хип-хоп и рэп-исполнительница;

  • Настя Каменских – певица и ведущая;

  • Надя Дорофеева – певица, бывшая участница группы “Время и стекло“.

КАТЕГОРИЯ “КУЛЬТУРА И МЕДИА“:

Ирина Данилевская – соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week;

Опубліковано Iryna Danylevska Середа, 6 лютого 2019 р.

 

Наталья Ворожбит – режиссер, драматург, и сценарист;

фото Телекритика

Опубліковано Natalia Vorozhbyt Понеділок, 6 травня 2019 р.

 

Олеся Островская-Люта – генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мистецький арсенал“;

Alexander Chekmenev зробив мені фотки до інтерв“ю у Фокусі із Сергей Семенов. Саме інтерв“ю я пропустила, надіюся,...

Опубліковано Olesya Ostrovska Четвер, 30 березня 2017 р.

 

Наталья Мосейчук – ведущая программы ТСН на канале “1+1“;

Опубліковано Наталією Мосейчук Четвер, 25 лютого 2021 р.

 

Янина Соколова – телеведущая, журналистка и блогер;

Людмила Монастырская – оперная певица;

София Андрухович – писательница;

Опубліковано Sophia Andrukhovych Неділя, 26 жовтня 2014 р.

 

Ирма Витовская – актриса театра и кино;

Марьяна Савка – поэтесса, главный редактор и соучредитель издательства Видавництво Старого Лева;

До нових зйомок готова)

Опубліковано Marjana Savka Пʼятниця, 5 лютого 2021 р.

 

Елена Фроляк – главный редактор информационной службы канала ICTV, ведущая программы “Факты“;

Оксана Линев – экс-главный диригент Оперы Граца (Австрия), основатель и арт-директор международного фестиваля LvivMozArt;

Марина Кудерчук – председатель Госкино;

Опубліковано Marina Kuderchuk Неділя, 5 липня 2020 р.

 

Иванна Сахно – голливудская актриса украинского происхождения.

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Теги: самые успешные женщины, 8 марта, рейтинг
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Источник: ivonа bigmir)net

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