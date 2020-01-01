Социологи и маркетологи сообщили, какие подарки украинцы чаще всего дарят женщинам к 8 марта .

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине pinterest

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Совсем скоро будем отмечать праздник весны и женственности - 8 марта 2020. Несмотря на разногласия по поводу формулировки названия и сути праздника - украинские мужчины уже вовсю готовятся покупать подарки для своих родных, любимых женщин, а также коллег по работе. еще бы - ведь что может быть приятнее, чем увидеть восторг и благодарность в глазах ценной для вас красавицы. Сеть пестрит советами и предложениями, что купить женщинам к 8 марта и как правильно выбрать подарок.

Ivona решила подготовить для вас подборку, основанную на данных социологов и маркетологов - что чаще всего дарят украинские мужчины к 8 марта.

Самые популярные подарки для женщин в Украине на 8 марта:

Согласно опросу среди украинских мужчин, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), проведенном в 2019, на первом месте в ТОП подарков к 8 марта находятся цветочные букеты.

Так, дарить цветы к 8 марта привыкли 32% мужчин.

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине Pinterest

На втором месте находятся ювелирные украшения - их дарят около 7% опрошенных мужчин. Такое же количество джентльменов подарят дамам деньги.

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине Pinterest

На третьем призовом месте оказалась косметика, духи и средства по уходу за собой - такие подарки привыкли преподносить около 5% представителей сильного пола. Такое же количество романтиков дарит любимым красивое белье.

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине Pinterest

Такой же процент мужчин подарят своим любимым романтический ужин и подарок, анонсированный как “забота и внимание“.

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине Pinterest

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По данным социологов, которые также опросили украинских женщин - мнения обоих полов по поводу подарков почти полностью совпадает, расходясь всего в двух пунктах:

мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 23% женщин);

заботу и внимание ждут в качестве подарка вдвое больше женщин, чем мужчин, которые планируют их дарить (12% женщин против 6% мужчин).

Кроме социологов рейтинг подарков составили перед праздниками и эксперты-маркетологи. Их заключение появилось на Picodi.com.

В рейтинге ресурса отдельно указали, что дарят украинцы женщинам - коллегам по работе, а также какие подарки получают члены семьи.

Что украинцы дарят коллегам по работе к 8 марта

В ТОП-е подарков к 8 марта от коллег по работе - оказались цветы и наборы конфет. Согласно приведенным данным, букеты получили 72% женщин, а сладости около 66%. На третьем месте по популярности оказались косметические наборы (26 %). Далее по популярности следуют денежные презенты и домашний текстиль - полотенца, пледы и постельное белье.

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине Pinterest.com

Что украинцы дарят членам семьи к 8 марта

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Топ подарков родным также возглавили букеты и вкусные подарки - 86% и 61% соответственно. Чаще всего украинские мужчины выбирают тюльпаны - 70%. В 2020 они будут стоит в среднем 15-30 грн/шт.

На втором месте оказалась парфюмерия - 49% и ювелирные украшения 46% - по цифрам можно увидеть, что многие дарят букет вместе с более дорогим подарком. Также популярна в роли подарка для близких мелкая бытовая техника для красоты - фены, плойки, эпиляторы - их дарят около 31% украинцев.

Поздравить с весной: Что чаще всего дарят на 8 марта в Украине Pinterest

Также маркетологи добавили в ТОП любимых подарков украинцев:

Мелкую бытовую технику

Часы

Электронные книги

Кошельки

Наушники

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