Язык цветов подскажет, какой букет будет самым удачным для вашей возлюбленной, мамы, сестры, подруги или коллеги.

Как же приятно получать цветы! Особенно весной, когда они символизируют пробуждение природы и новый виток в жизни. А еще цветы рассказывают о чувствах дарителя. Как подобрать и правильно составить букет на 8 марта для любых и самых дорогих женщин, расскажет Ivona.

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“Весной приятно получать весенние цветы. И не стоит останавливать свой выбор лишь на тюльпанах или мимозе. Сейчас выбор достаточно велик. Кроме того, девушке будет приятно получить какой-то необычный, даже экзотический цветок или букет в оригинальной упаковке. Ведь мы все хотим ощущать себя особенными. Тем более в праздничный день“, - говорит Мария.

Если в магазине цветов ты теряешься, вовсе не обязательно составлять букет. Просто выбери самый необычный и красивый цветок - он может быть вполне самодостаточным. Например, гортензия, нежная и изящная.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) Пресс-служба

В рейтинге женских цветов лидирующие позиции занимает орхидея. Если за ней правильно ухаживать, она будет долгое время радовать свою обладательницу нежными цветами. Такие цветы предпочитают женщины, которые любят подчеркивать свою индивидуальность не забывая о женской утонченности.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) Пресс-служба

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Как выбрать цветы на 8 марта: лучшие варианты и их значения

Подснежники и мимоза - это, конечно, очень здорово, но современная женщина уже не так сильно обрадуется этим символам весны. Сегодня магазины цветов предлагают букеты на любой вкус и темперамент женщины. Что же выбрать, чтобы не прогадать и удивить свою избранницу благоухающим букетом? Вот несколько оптимальных вариантов:

розы

Абсолютный лидер среди цветов. Но при их выборе стоит быть предельно осторожными и учитывать современные тренды и предпочтения. Так лучше отказаться от огромных букетов из метровых алых роз на длинной ножке, которые были популярны еще несколько лет назад. Вместо них возьмите пионовидные розы или мелкие с плотными, густо посажеными бутонами. Не забывайте и о значении оттенков: белый - чистота намерений, юность, душевная близость; красный - восхищение, желание, страсть; розовый - молодость, свежесть, нежная симпатия или благодарность; желтый - вопреки расхожему мнению не является символом разлуки. Такой цветок уместно преподнести другу, как знак своей верности и признательности.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) pinterest.com

тюльпаны

Один из главных символов весны. Эти цветы элегантны в своей простоте и отлично выглядят как соло, так и в составе букетов. Сами по себе тюльпаны являются символом благородства. Разумеется, каждый их оттенок имеет свое особое значение на языке цветов: красный - вожделение, восхищение, граничащее с безумством; желтый - пожелание счастья и искренних улыбок; белый - чистая и искренняя любовь; розовый - нежность и уважение; сиреневый - душевное тепло и привязанность.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) pinterest.com

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Эустома в переводе означает “прелестные уста“, также её в народе называют розой любви. Не удивительно, что этот нежный цветок приобрел такую популярность. Сам по себе он является символом нежных чувств: уважения, привязанности, искренней любви и дружбы. Лишь эустомы темно-синих оттенков не принято дарить на праздники - они означают скорбь, горечь и боль утраты.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) pinterest.com

фрезии

За изящную форму лепестков и утонченный аромат фрезия получила негласное звание цветка аристократов. Дарить эти хрупкие, похожие на стеклянные колокольчики, цветы принято лишь самым любимым и дорогим сердцу людям, ведь на языке цветов фрезия означает: “Доверяю тебе свою душу и тело“.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) pinterest.com

гортензии

Вне зависимости от цвета, гортензия является одним из лучших подарков для любимых дам на 8 марта. Этот подарок приносит получателю ощущение уверенности в своей неотразимости и внутренней силе. Цветком гортензии вы можете подчеркнуть и красоту вашей возлюбленной, и уважение к материнской мудрости, и пожелание цвести еще ярче прежнего для сестры, подруги или коллеги.

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) pinterest.com

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Невесомые, похожие на облака цветы хлопка чаще всего дарят в составе букетов, однако и по отдельности эти сухоцветы выглядят более чем просто оригинальное. Их послание на языке цветов трогательное и нежное, как сами коробочки хлопчатника: “Я готов оберегать цветы нашего союза, и надеюсь на твою поддержку и взаимность.“

Какие цветы дарить на 8 Марта: лучшие идеи (с фото) pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как выбрать модный образ для празднования 8 марта.

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