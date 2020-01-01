Подарочные "табу" на Международный женский день.

Что не стоит дарить, если вы не хотите превратить праздник своих любимых женщин в кошмар, расскажет Ivona.

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Средства личной гигиены

В канун 8 марта прилавки буквально кишат подарочными фирменными наборами. Стандартный состав: гель для душа, шампунь, мыло, лосьон для тела или пена для ванны. Эти вещи, безусловно полезны, но это совершенно не тот подарок, который хотелось бы получить от своего мужчины. Обычно подобные наборы кочуют со временем из рук в руки, пока у средств не истечет срок годности. Позвольте своим женщинам позаботиться о личной гигиене самостоятельно.

ТОП-7 худших подарков на 8 марта pinterest.com

Антивозрастная косметика

Женщине всегда 18 лет. Даже если паспорт давно утверждает обратное. И хоть сегодня женщины стали более спокойно относиться к своему возрасту, подарок в виде антивозрастной косметики - лишнее напоминание о прожитых годах, что не очень-то вежливо.

Бытовая техника и кухонная утварь

Подобные подарки дарятся не лично женщине, а “для дома“. Бытовая техника и посуда должны покупаться не от праздника к празднику, а по мере необходимости. А для подарка на 8 марта если вы все же считаете что техника - лучший подарок, подберите для своей женщины гаджет, который будет интересен или полезен именно ей: смартфон, плеер, электронная книга или фотоаппарат. Они наверняка понравятся девушке и отгонят от нее неприятные мысли, что вы воспринимаете ее исключительно как домохозяйку.

ТОП-7 худших подарков на 8 марта pinterest.com

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Дешевая бижутерия

Конечно, украшения - не самый бюджетный подарок, и далеко не все могут позволить себе потратить кругленькую сумму на золото и бриллианты. Однако это вовсе не повод дарить женщине недорогую бижутерию. Даже если она не является поклонницей драгоценных металлов, ей не доставит труда понять, что перед ней украшение не самого лучшего качества. Стоимость такого подарка может быть воспринята, как степень вашей любви и уважения к женщине.

Сувениры

Пылесборники. Вот как их называет большинство женщин. И если ваша дама обрадовалась плюшевому мишке, когда вы только познакомились, это не значит, что на каждый праздник она мечтает получить от вас мягкую игрушку. Сюда же можно отнести вазы, статуэтки, брелоки, футболки со смешными надписями и рамки для фото. Чтобы вы поняли всю степень женского раздражения при получении подобного подарка, вспомните, как вы «счастливы» получить очередную пару носков или пену для бритья на Мужской день.

ТОП-7 худших подарков на 8 марта pinterest.com

Секс-игрушки

Прежде чем покупать подобный подарок, убедитесь, что ваши отношения с девушкой достаточно близки, чтобы он не был воспринят превратно. Малознакомым девушкам подарки из интим-магазина не дарят, равно как и тем, кто старается не распространяться о свей личной жизни и создает впечатление не самых раскрепощенных особ. Да и любимой женщине подарок из секс-шопа нужно преподносить с осторожностью: если вы спите вместе, то это подарок не для нее, а два вас двоих, если до интима еще не дошло, ваш жест может быть воспринят, как неприличное предложение.

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Средства от растяжек и целлюлита

Нет. Просто нет. Поберегите психику своей женщины и целостность собственного лица. Не разрушайте иллюзию, позвольте нам верить в то, что вы не замечаете наших несовершенств.

ТОП-7 худших подарков на 8 марта pinterest.com

Ранее мы рассказывали, сколько выходных и праздничных дней будет в марте 2020 года.

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