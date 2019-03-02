Остается ли 8 марта официальным выходным днем в Украине.

Будет ли выходной 8 марта в Украине в 2020? flickr.com

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8 марта - Международный женский день. Многие украинские женщины гадают, что получат в подарок, а мужчины уже начали переживать: а что же, действительно, женщины получат? Однако, вспоминая громкие обсуждения об отмене в Украине праздника 8 марта или перенесении его на другую дату, давайте уточним, будет ли в этом году “восьмомарт“ - официальным выходным.

Будет ли 8 марта выходным

8 Марта попадает на воскресенье, поэтому украинцы получат длинные выходные с 7 по 9 марта.

Основные этапы зарождения праздника

Женский день зародился в Америке, а идея оформилась в Копенгагене. Давайте разбираться, что к чему.

Зарождение в Америке

В середине 19 ст. американские женщины активно протестовали против нарушения своих прав. Демонстрации обычно происходили в конце февраля-начале марта. Считается, что именно американские активистки заложили фундамент “восьмомарта“. Так, весной 1857 текстильщицы Нью- Йорка, требуя повышения зарплаты и лучших условий труда, прошли “маршем пустых кастрюль“ по Манхэттену. А через 50 лет в последнее воскресенье февраля 1908 нью-йоркские женщины снова протестовали за свое право участвовать в выборах. Через год в это же время снова происходили массовые демонстрации. А в 1910 году 8 Марта уже стало праздником всех американских женщин.

Идея всех социалисток мира

А в 1910 году американки-социалистки и небезызвестные активистки борьбы за права женщин Клара Цеткин с Розой Люксембург в Копенгагене на Второй международной конференции посовещались - да и придумали Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами.

Почему именно 8-ое

По официальной версии, толчком к окончательному и бесповоротному установлению праздника стало расставание Клары Цеткин и Розы Люксембург со своими мужчинами в 1914-м (Клару Цеткин бросил молодой муж, а Розу Люксембург - юный любовник, сын Клары Цеткин, кстати). Считается, что число 8 имело символическое значение, поскольку напоминало силуэт женской фигуры. Еще долгое время суть “восьмомарта“ была не в подарках и цветах - женщины продолжали выходить на митинги за свои права и добиваться равноправия. Выходным днем в СССР 8 марта стало в 1966 году, фактически с того момента активная идея даты окончательно угасла.

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