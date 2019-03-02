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Будет ли выходной 8 марта в Украине в 2020?

Спецтема: 8 марта
Комментариев: 9
Остается ли 8 марта официальным выходным днем в Украине.

Будет ли выходной 8 марта в Украине в 2020?
Будет ли выходной 8 марта в Украине в 2020?
flickr.com

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8 марта - Международный женский день. Многие украинские женщины гадают, что получат в подарок, а мужчины уже начали переживать: а что же, действительно, женщины получат? Однако, вспоминая громкие обсуждения об отмене в Украине праздника 8 марта или перенесении его на другую дату, давайте уточним, будет ли в этом году “восьмомарт“ - официальным выходным.

  • Будет ли 8 марта выходным

8 Марта попадает на воскресенье, поэтому украинцы получат длинные выходные с 7 по 9 марта.

  • Основные этапы зарождения праздника

Женский день зародился в Америке, а идея оформилась в Копенгагене. Давайте разбираться, что к чему.

  • Зарождение в Америке

В середине 19 ст. американские женщины активно протестовали против нарушения своих прав. Демонстрации обычно происходили в конце февраля-начале марта. Считается, что именно американские активистки заложили фундамент “восьмомарта“. Так, весной 1857 текстильщицы Нью- Йорка, требуя повышения зарплаты и лучших условий труда, прошли “маршем пустых кастрюль“ по Манхэттену. А через 50 лет в последнее воскресенье февраля 1908 нью-йоркские женщины снова протестовали за свое право участвовать в выборах. Через год в это же время снова происходили массовые демонстрации. А в 1910 году 8 Марта уже стало праздником всех американских женщин. 

  • Идея всех социалисток мира

А в 1910 году американки-социалистки и небезызвестные активистки борьбы за права женщин Клара Цеткин с Розой Люксембург в Копенгагене на Второй международной конференции посовещались - да и придумали Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами. 

  • Почему именно 8-ое

По официальной версии, толчком к окончательному и бесповоротному установлению праздника стало расставание Клары Цеткин и Розы Люксембург со своими мужчинами в 1914-м (Клару Цеткин бросил молодой муж, а Розу Люксембург - юный любовник, сын Клары Цеткин, кстати). Считается, что число 8 имело символическое значение, поскольку напоминало силуэт женской фигуры. Еще долгое время суть “восьмомарта“ была не в подарках и цветах - женщины продолжали выходить на митинги за свои права и добиваться равноправия. Выходным днем в СССР 8 марта стало в 1966 году, фактически с того момента активная идея даты окончательно угасла. 

Ранее мы писали, чем отличается паска от кулича.

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Теги: 8 марта, праздники в Украине
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  02.03.2019, 11:48
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 02.03.2019, 11:24
Новый Год в США(ваших хозяев) не празднуют! А Рождество и Пасху вам теперь чурка из Стамбула будет назначать!!

х()хлы --- продажные К О З Л Ы !!!
гость  (аноним)  02.03.2019, 11:24
Оценка:  0
гость
А Новый год тоже перенести, что не дай бог так как у "Агрессора" за одно и рождество и пасху ). Аби не так як...
Этот цирк уже начинает нравиться
гость  (аноним)  02.03.2019, 11:01
Оценка:  +1
гость
у свинозагоні кропу немає жінок!!! Є тільки повії!!!
Повії обслуговують підлогу Європи і чверть Великої Росії !!
Так що не кого вітати в Укропії!!!
ха ха ха
prontozaurus    02.03.2019, 09:38
Оценка:  +1
prontozaurus
Краще назвемо їх просто Клара і Роза. На честь Клари Цеткін та Рози Люксембург, товарисчі.
prontozaurus    02.03.2019, 09:16
Оценка:  +1
prontozaurus
Лучше назовём их просто Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарисчи.
Paul_Knox    02.03.2019, 07:50
Оценка:  +5
Paul_Knox
гость (аноним) 02.03.2019, 07:33
Шлюха и свинья тебя родила
ANDREICH    02.03.2019, 07:37
Оценка:  -5
ANDREICH
з 23 февраля не одна баба не поздравила знач на 8 марта не поздоровлятиму бабив
prontozaurus    02.03.2019, 09:18
Оценка:  +2
prontozaurus
А що це, 23 хвевроля? Це міжнародний день троля?
гость  (аноним)  02.03.2019, 07:33
Оценка:  -9
гость
в свинозагоне Укропия нет женщин!!! Есть только ШЛЮХИ!!! Шлюхи обслуживающие пол Европы и четверть Великой России !! Так что не кого поздравлять в Укропии!!! гы гы гы
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