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Женский портал
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5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов

Комментариев: 2
Небанальные и бюджетные сюрпризы, которые приведут в восторг любую женщину.
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

Что подарить на 8 Марта? Традиционно эта мысль начинает проскакивать в голове в начале весны. И даже у женщин, ведь надо придумать подарки подругам, маме, сестре и т.д.

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Женский день у всех и всегда ассоциировался с цветами, в основном с тюльпанами. Если подойти к этому делу руководствуясь практичностью, возникает логичный вопрос: а стоит ли тратить как минимум полтысячи гривен на букет, который уже через пару дней перестанет радовать глаз? Мы не пропагандируем отсутствие цветов в вашем доме, но ведь в праздник каждой женщине хочется получить нечто особенное, чтобы ее по-настоящему удивили.

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

Ivona поделится с вами небанальными идеями недорогих подарков на 8 Марта:   

  • Сертификат

Это может быть сертификат на поход в СПА, магазин, макияж, маникюр, впечатления, да что угодно - учитывайте предпочтения той, которую хотите порадовать. Прекрасный вариант, если вы знаете интересы, но не можете выбрать нужный вариант из списка. Только представьте, как обрадуется женщина, если проведет свой день, к примеру, в салоне красоты!

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

  • Кулон

Хороший подарок, который точно будет оценен каждой женщиной - украшения. Мы советуем кулон, так как он может быть не только красивым, но и символичным для вас. К примеру, мама будет в восторге получить от вас кулон в виде своего имени. Каждой женщине нужно индивидуально подбирать украшение, все зависит от вашей фантазии.

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

Компания 1dea.me создает подарки, которые украшают дом, учат больше мечтать, путешествовать и радоваться жизни. Продукция 1dea.me - это дизайнерские постеры, карты и мотивирующие наборы.

Карты Travel Map порадуют путешественниц. На них легко спланировать новые поездки и отметить недавно открытые города и страны - достаточно стереть скретч-слой. 1dea.me создает карты США, Европы и Мира в оригинальном дизайне. По мере того как ты познаешь мир, карта становится ярче.  

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

Постеры 1dea.me подскажут неочевидный и увлекательный способ развлечься. Здесь и сто фильмов, которые нужно посмотреть, и сто книг, которые необходимо прочесть. А еще 100 дел-приключений, которые наполнят жизнь яркими впечатлениями.

Особенность продукции 1dea.me - скретч-слой. Постеры и карты интерактивны. Человек стирает слой монеткой после того как открывает новую страну или выполняет одно из 100 Дел, и предмет декора становится ярче. Еще одна особенность - универсальность дизайна. Благодаря гармоничному сочетанию цветов и шрифтов, продукция 1dea.me круто смотрится в любом интерьере, будь то апартаменты в стиле лофт или студенческая квартира.

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

Отличный подарок для стильной и современной женщины! На первый взгляд, весьма символический, но очень практичный подарок, который уж точно не будет передарен. Блокнот позволит планировать мероприятия, ставить цели на бумаге и достигать их в реальности. Но главное - во время заполнения человек отдыхает, совмещая таким образом приятное с полезным.

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

  • Картина по номерам

Если вы знаете, что женщине срочно нужна перезагрузка, позвольте ей ненадолго отключить вселенную и включить собственную фантазию. Отличным подарком станет картина по номерам, ведь творчество способно абстрагировать от всего на свете и помочь познать себя. 

5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
5 подарков на 8 Марта, которые обойдутся не дороже букета тюльпанов
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие подарки на 8 марта считаются самыми худшими.

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Теги: 8 Марта, подарок, что подарить, что подарить 8 марта, что подарить девочке, что подарить девушке, что подарить маме, что подарить жене, что подарить дочери, весна 2020, Международный женский день
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.03.2018, 14:19
Оценка:  0
гость
Сайт отвратительно медленно грузится. А гривны- вообще убили...Гривны тут при чём??? Кто уже надоумился нам в Дзен пихать Украину???
igor_sambir    04.03.2018, 18:50
Оценка:  0
igor_sambir
Модульные часы - тоже интересная идея подарка) Я своей мамуле уже заказала https://apelsin.org.ua/nastennye_ chasy/modulnie/ Надеюсь, что оценит))
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