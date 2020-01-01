И снова 8-е марта: Стильные образы для вечера вашей мечты

Феминистическое движение становится все сильнее, а потому праздник весны и женской красоты объявляем самым важным в году.

Современная женщина может себе позволить быть какой угодно: смелой, раскованной, трогательной, взбалмошной, странноватой. Именно в этом и заключается наша сила - мы не сковываем себя определенным типажом, храбро вступая на путь благородного риска и преображаясь до неузнаваемости. Исторически так сложилось, что во всем мире 8-е марта ассоциируется с днем солидарности женщин в борьбе за равные права и гендерное равенство. И только в странах бывшего Советского Союза до сих пор принято полагать, что Международный женский день - чуть ли не единственная дата в году, когда мужчины могут наконец осчастливить всех персон противоположного пола в своей семье вниманием. Не станем углубляться в феминистическую полемику, потому что обойтись одной статьей у нас точно не выйдет, а лучше покажем, как можно круто и современно выглядеть модно и красиво дамам в один из самых архаичных праздников. Ivona представляет ТОП-7 модных луков на вечер для празднования 8-го марта.

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Новый бархат

Пусть главной деталью вашего вечернего образа для празднования 8-го марта станут роскошные черные бархатные штаны. Они будут удивительно переливаться в приглушенном свече зажженных свечей, а также добавят вам уверенности в себе. Дополнить их стоит простым черным свитером с акцентными узорами, а также обувью на каблуке - устойчивом и очень комфортном.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

Кожаный кэжуал

Кожаная мини-юбка бьет все рекорды популярности, поэтому почему бы и не сделать ее главной “изюминкой” вашего лука для празднования Международного женского дня. Даже вашему мужчине понравится подобный лук благодаря шикарному виду, открывающемуся на ваши бесконечные ножки. Простой свитер, удобный кардиган и обязательно яркая обувь - в подобном образе можно пойти и в ресторан, и позже в ночной клуб.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

Голубая мечта

Если все-таки 8-е марта вы воспринимаете как возможность лишний раз продемонстрировать не свою силу, а нежность и романтичность, то стоит отдать предпочтение пастельным оттенкам. Монохромный лук в небесно-голубых оттенках заиграет новыми красками, если вы добавите разнообразие фактур. Сочетание атласа и хлопка будет выглядеть самоуверенно и круто, а кожи и шелка - очень стильно и волнующе.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

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Сизый дым

Еще один вариант для вашего лука на 8-е марта, в котором кожа играет главенствующую роль. Возможно, вам покажется, что слишком уж много подобралось этого материала, но что делать, если именно он в почете у дизайнеров? Дерзкая длина, замысловатый крой и небанальный оттенок - именно так вы сможете создать нестандартный и точно удачный образ для самого романтичного вечера в году.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

Скромность не красит

Если вы планируете прибежать на встречу с вашим мужчиной прям с офисного опен-спейса, то рекомендуем выбрать максимально универсальный вариант. Пиджак - незаменимый элемент делового лука, но, чтобы добавить значимости дню, выбирайте варианты с флористическим ярким декором. Шерстяную юбку замените на атласную макси, а рубашку выберите в тон орнаменту на блейзере. Идеальный лук для тех, кто привык действовать по схеме - с корабля на бал.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

Буфы и сафари

Периодически стиль сафари возвращается в модные хроники, радуя нас своими песчаными бурями оттенков и незамысловатостью силуэтов. Весной 2020 эта эстетика будет у руля, поэтому для удачного лука на 8-е марта рекомендуем замиксовать практичный сафари с ультрамодными буфами, и смело наслаждаться заслуженными комплиментами.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

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Классика жанра

Еще один абсолютно девчачьи образ, который при желании, впрочем, можно сделать и более феминистическим. Пиджак в луке отвечает за женскую силу, роскошная юбка со сложной вышивкой - за нестандартность вашего мышления, а молочные оттенки намекают второй половинке, что романтичность для вас - все-таки не пустой звук.

Стильные и красивые образы на 8 марта pinterest

Мужчины полагают, что исключительно 8-го марта они должны мгновенно преображаться в джентльменов: дарить цветы, осыпать подарками, вниманием и своей любовью. Дорогие парни, открываем вам страшную тайну - поклоняться своим возлюбленным мы должны не только раз в году, а каждый день. Любовь не измеряется датами, поэтому нельзя игнорировать свою вторую половину 364 дня в году, надеясь, что один скромный браслетик от Pandora загладит все ваши залеты. А дамам в период подготовки к 8-му марта мы рекомендуем наконец проникнуться к себе самоуважением, и начать одеваться исключительно так, как вам нравится. Не стоит подстраиваться под мужские вкусы, ведь фэшн-индустрия далека от парней также как азы балетного искусства, а выглядеть круто и стильно вы можете себе позволить и без одобрения вашей второй половинки.

Раннее мы писали о том, какие образы выбрали звездные гости Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21.

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