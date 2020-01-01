Для тех, кому приелись заурядные посиделки.

Международный женский день хочется провести по-особенному, чтобы он запомнился на весь год (в хорошем смысле, конечно). Ivona собрала для вас несколько свежих идей для празднования 8 марта.

Читай также: Будет ли выходной 8 марта в Украине в 2020?

Квест-комната

Такие имеются в каждом городе. Их тематика может варьироваться от ужастиков, до настоящих детективов, от популярных фильмов, до альтернативных вселенных. Квест-комната - отличный способ активно провести время с друзьями и остаться с самыми приятными воспоминаниями.

Как небанально отметить 8 марта: ТОП-6 лучших идей pinterest.com

Путешествие

В идеале - за границу. Но давайте будем реалистами спланировать отпуск на праздник, когда финансы все еще до конца не оправились от новогодних гуляний - крайне накладно и сложно. Но это вовсе не повод путешествовать! В нашей стране множество туристических и живописных мест, которые с радостью примут вас в Международный женский день, например: Львов, Киев, Каменец-Подольский, Одесса. Не горите желанием покидать родной город? Путешествуйте в его пределах: снимите номер в гостинице или хостеле, возьмите рюкзак и попробуйте взглянуть на свою малую Родину глазами туриста. Посетите музеи выставки, пообедайте в необычном кафе, обратите внимание на афишу местного театра.

Шопинг

Главное правило: установите вой бюджет заранее. Также было бы неплохо составить список своих “хотелок“. Пусть торжественного в таком развлечении на 8 марта не очень много, но плюсы все же имеются:

человек, который действительно вас любит (вы сами) не забудет вас поздравить с праздником

в подарок вы получите действительно то, чего хотите (так как выберете его по своему вкусу)

вы получите уникальную возможность отвлечься от рутины

в магазинах будут праздничные скидки

вы заработаете огромный заряд позитива.

Чем не способ отметить Международный женский день?

Как небанально отметить 8 марта: ТОП-6 лучших идей pinterest.com

Читай также: Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта

Спиритический сеанс и мистика

В каждой женщине есть что-то колдовское, волшебное. Почему бы не проверить это на 8 марта? Соберитесь в кругу подруг, погадайте друг другу на картах, попробуйте вызвать Пиковую даму или пообщаться с духами. Если подобные развлечения кажутся уж слишком экстравагантным, сядьте в кружок на полу и вспомните времена летнего лагеря: расскажите друг другу детские страшилки, или пересмотрите триллер, от которого раньше у вас кровь стыла в жилах. Вы спросите: “Что же тут праздничного?“ Ответ прост: все дело в единении. Адреналин обостряет чувства, что сделает вашу женскую дружбу крепче, чем когда бы то ни было.

“Путешествие во времени“

Вспомните времена своей юности: какой была мода, музыка, фильмы. Предложите своим подругам пересмотреть свои подростковые фото и повторить образ, который тогда казался всем вам самым нарядным. Соберитесь дома, попляшите под “Иванушек“ и “Руки вверх!“, а может вам удастся повторить танцевальные па Бритни и Шакиры. В кругу подруг поделитесь теплыми воспоминаниями о первом поцелуе или как самый красивый мальчик школы подарил вам розочку на школьной дискотеке. Пересмотрите “Титаник“ в конце концов! Волна юношеской ностальгии сделает ваш праздник особенным и запоминающимся.

… и конечно же Девичник!

Он может быть тематическим и костюмированным, проходить в сауне, ночном клубе или загородном доме, проходить с женской половиной семейства или в кругу боевых подруг. Девичник - всегда безграничное поле для креатива. Главное - позаботиться заранее о том, чтобы ваш верный мужчина знал откуда и во сколько должен вас забрать.

Как небанально отметить 8 марта: ТОП-6 лучших идей pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие подарки считаются худшими на 8 марта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.