Лучшие оригинальные поздравления к Международному женскому дню.

Приближается праздник 8 марта, в который принято поздравлять близких девушек и женщин. Ivona предлагает ТОП прикольных стишков и открыток, которыми можно порадовать в Международный женский день любимую, маму, сестру, коллег и знакомых.

***

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В Женский день - 8 Марта,

От души желаю вам:

Веселиться - так с азартом,

А не с горем пополам,

Красоты, весны и света,

Мира, солнца и любви,

Чтоб в душе царило лето,

Щебетали соловьи!

***

Милые женщины, будьте прекрасны,

Будьте нежны и любимы весь год.

Пусть даже в пасмурный день будет ясно,

Вовсе не будет для вас непогод.

Пусть расцветают цветы, вам на радость.

Будьте шикарны как солнца рассвет.

Вы для мужчин - неземная награда.

Жизни без вас, наши милые, нет!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

С праздником весны, девчата,

Рыбки, солнышки, зайчата!

Был бы серым мир без вас -

Без ресниц, чулочков, страз.

Желаем быть всегда в ажуре -

При маникюре, педикюре,

Толпу поклонников иметь,

После шести без страха есть.

Пусть каждый день несет сюрпризы,

Осуществляются капризы,

А жизнь подарит вам букет

Из долгих и счастливых лет.

***

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Моих подруг по доле нашей женской,

Коллег по цеху ангельской красы,

Я поздравляю с праздником вселенским

Вот в эти “преднаступные“ часы.

Пока самцы в “агонии“ идейной

Готовят нам подарки и букет,

Желаю, чтоб всегда благоговейно

Смотрели все мужчины вам во вслед,

Чтоб осыпали путь ваш лепестками

Не полевых ромашек - дивных роз,

И чтоб хрустя легонько позвонками

Носили на руках вас в полный рост,

Признаний нежных чтоб звучал трели

Из уст мужчин, от вас входящих в раж,

И чтоб, как говорится, - тигр в постели,

Песец на шею, ягуар в гараж!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

Чтоб в кошельке зеленые купюры

Приятно шелестели каждый миг,

Чтобы Сережи, Саши, Коли, Юры

Влюблялись сразу в твой прекрасный лик!

***

Я тебя бы ваял микеланджево,

Рисовал бы тебя рафаэлево,

На закате томатно-оранжевом

Паганинил б скрипичными трелями,

На дуэлях как лев дартаньянил бы,

Называл в честь тебя бы америки…

Отстреляюсь и год на диване я

Не сведу глаз с любимого телика!

***

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Моя подруга дорогая!

В День женский я тебе желаю,

Чтоб не ломала ты ногтей,

Чтобы о счастье не забыла,

И чтобы в сумочке своей

Помаду сразу находила!

***

С праздником женским, родная сестра,

Будь олигархом любима!

Чтобы кричал Абрамович: “Ура!

Взглядом меня одарила!“

Чтобы мужчины от сильной любви

Часто подарки дарили,

Чтобы все планы сбывались твои,

Чтобы всегда деньги были!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

Подсказала мне капель -

Праздничный сегодня день:

Месяц - март, число - восьмое.

Праздновать давай с тобою,

Дню прекрасному под стать,

Веселится, отмечать!

Дай поздравлю я родную:

Обниму и поцелую,

Разных счастий нажелаю.

В общем, солнце, поздравляю!

***

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Что для мужчин 8 Марта?

Для нас - что-то типа инфаркта!

Подарки надо всем купить,

Всех дам поздравить не забыть!

А для женщин просто наслажденье -

Отдыхай, принимай поздравленья!

Вот тебе конкретно и еще одно,

Я тебе желаю, чтоб всегда везло,

Чтобы ты любила и тебя любили,

Чтобы все несчастья мимо проходили,

И пускай сбываются все твои мечты,

Счастья кто достоин? Ну, конечно, ты!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

С Международным женским днем,

А проще - с Днем 8 Марта!

Ну что, любимая, рискнем,

За день истратить всю зарплату!?

Я подарю тебе шелка,

Бриллиантов россыпь под ногами,

Все для тебя, моя жена!

Я потружусь потом ночами…

***

Когда цветок моей большой сирени

В твоих объятьях быстро расцветет,

То пусть твои красивые колени

Март красной лентой скромно обернет!

***

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С 8 марта поздравляем,

Быть здоровенькой желаем,

Грациозной и красивой,

Умной, доброй и строптивой.

Чтобы весь мужицкий полк

Был всегда у ваших ног!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

Чего желать к Восьмому марта?

Того, чему ты будешь рада!

Послушных чистеньких детей,

Вовеки не ломать ногтей,

Всегда заботливого мужа

И денег миллион к тому же!

***

Зря коты орут на крыше -

Их сегодня еле слышно,

Так как день 8 марта

Переполнен сам азартом!



Ты свое не упусти -

Очаруй мужчин красой,

С кислой миной не грусти

Над тарелкой с колбасой!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

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Пусть проходит праздник марта

Зажигательно, азартно,

Чтобы ты, моя подружка,

Не сидела, как старушка,



В темной комнате на стуле -

Танцевать бежала пулей

И мужчин очаровала

Женским ласковым началом!

***

Вставай, подруженька, пора!

Восьмое марта к нам пришло!

Желаю, чтобы на “ура“,

Сегодня празднество прошло!

***

В этот день 8 Марта

Пожелаю тебе карту!

Только карту не простую,

А кредитку золотую!

Приложеньем к ней мужчину

На красивейшей машине.

Если этот идиот

Тебя замуж позовет -

Не трать женские года,

Отвечай скорее “да“!

Вот такое пожеланье

(И спасибо за вниманье).

***

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Ты бываешь такой разной,

то капризной, то прекрасной,

то страшилище отупенное,

то красавица Мисс Вселенная,

то покладиста, то с характером,

то молчишь, то ругаешься матерно,

то в горящие избы на лошади,

то отчаянно требуешь помощи,

дверью хлопнешь - расставишь все точки,

то ласкаешься пушистым комочком,

то любишь и тотчас ненавидишь,

то боишься высоты, то гуляешь по крыше.

то смеешься, то рыдаешь белугой,

то миришься, то ругаешься с подругой.

Не больна ты, не в психике трещина -

просто Ты - стопроцентная ЖЕНЩИНА!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

Что пожелать тебе, подруга,

В Международный женский день?

Всегда приятного досуга,

Чтоб было праздновать не лень.

Мужчин красивых и богатых,

А мужа - только одного,

А больше, в общем-то, не надо

Для счастья даме ничего!

***

С 8 Марта тебя, подружка,

Самых классных тебе игрушек!

Пусть мужчины кричат: “Заплачу“,

Исполняя любую мечту!

Ты пленяй дальше их красотою

И улыбкой, загадкой, душою!

Только женщины мир берегут

И от скуки уж точно спасут!

***

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Порой мужчины забывают

О праздниках, ведь жизнь их кружит.

Зато они уж точно знают:

День Женский - он, конечно, нужен.

Родные наши и не очень,

А также все-все-все подруги,

Вы идеальны, это точно!

Опять мы вам целуем руки!

Когда весна в окно стучится,

... а на пороге уже март,

Разбейте лед, пусть все случится,

Умножьте чувства на азарт!

Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта pinterest.com

***

Будь всегда красивой и беспечной,

К черту все домашние дела,

Чтоб мужчина думал каждый встречный:

Ах, какая женщина прошла!

И про макияж не забывай, конечно,

Даже если ты идешь домой,

Чтоб мужчина думал каждый встречный:

Ах, какая дама, Боже мой!

И ещё один совет известный:

Иногда рюмашечку прими,

Чтоб мужчина думал каждый встречный:

Ах, какая баба, черт возьми!

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