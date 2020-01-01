Праздник весны и женственности: Прикольные поздравления с 8 марта
Приближается праздник 8 марта, в который принято поздравлять близких девушек и женщин. Ivona предлагает ТОП прикольных стишков и открыток, которыми можно порадовать в Международный женский день любимую, маму, сестру, коллег и знакомых.
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В Женский день - 8 Марта,
От души желаю вам:
Веселиться - так с азартом,
А не с горем пополам,
Красоты, весны и света,
Мира, солнца и любви,
Чтоб в душе царило лето,
Щебетали соловьи!
***
Милые женщины, будьте прекрасны,
Будьте нежны и любимы весь год.
Пусть даже в пасмурный день будет ясно,
Вовсе не будет для вас непогод.
Пусть расцветают цветы, вам на радость.
Будьте шикарны как солнца рассвет.
Вы для мужчин - неземная награда.
Жизни без вас, наши милые, нет!
***
С праздником весны, девчата,
Рыбки, солнышки, зайчата!
Был бы серым мир без вас -
Без ресниц, чулочков, страз.
Желаем быть всегда в ажуре -
При маникюре, педикюре,
Толпу поклонников иметь,
После шести без страха есть.
Пусть каждый день несет сюрпризы,
Осуществляются капризы,
А жизнь подарит вам букет
Из долгих и счастливых лет.
***
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Моих подруг по доле нашей женской,
Коллег по цеху ангельской красы,
Я поздравляю с праздником вселенским
Вот в эти “преднаступные“ часы.
Пока самцы в “агонии“ идейной
Готовят нам подарки и букет,
Желаю, чтоб всегда благоговейно
Смотрели все мужчины вам во вслед,
Чтоб осыпали путь ваш лепестками
Не полевых ромашек - дивных роз,
И чтоб хрустя легонько позвонками
Носили на руках вас в полный рост,
Признаний нежных чтоб звучал трели
Из уст мужчин, от вас входящих в раж,
И чтоб, как говорится, - тигр в постели,
Песец на шею, ягуар в гараж!
***
Чтоб в кошельке зеленые купюры
Приятно шелестели каждый миг,
Чтобы Сережи, Саши, Коли, Юры
Влюблялись сразу в твой прекрасный лик!
***
Я тебя бы ваял микеланджево,
Рисовал бы тебя рафаэлево,
На закате томатно-оранжевом
Паганинил б скрипичными трелями,
На дуэлях как лев дартаньянил бы,
Называл в честь тебя бы америки…
Отстреляюсь и год на диване я
Не сведу глаз с любимого телика!
***
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Моя подруга дорогая!
В День женский я тебе желаю,
Чтоб не ломала ты ногтей,
Чтобы о счастье не забыла,
И чтобы в сумочке своей
Помаду сразу находила!
***
С праздником женским, родная сестра,
Будь олигархом любима!
Чтобы кричал Абрамович: “Ура!
Взглядом меня одарила!“
Чтобы мужчины от сильной любви
Часто подарки дарили,
Чтобы все планы сбывались твои,
Чтобы всегда деньги были!
***
Подсказала мне капель -
Праздничный сегодня день:
Месяц - март, число - восьмое.
Праздновать давай с тобою,
Дню прекрасному под стать,
Веселится, отмечать!
Дай поздравлю я родную:
Обниму и поцелую,
Разных счастий нажелаю.
В общем, солнце, поздравляю!
***
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Что для мужчин 8 Марта?
Для нас - что-то типа инфаркта!
Подарки надо всем купить,
Всех дам поздравить не забыть!
А для женщин просто наслажденье -
Отдыхай, принимай поздравленья!
Вот тебе конкретно и еще одно,
Я тебе желаю, чтоб всегда везло,
Чтобы ты любила и тебя любили,
Чтобы все несчастья мимо проходили,
И пускай сбываются все твои мечты,
Счастья кто достоин? Ну, конечно, ты!
***
С Международным женским днем,
А проще - с Днем 8 Марта!
Ну что, любимая, рискнем,
За день истратить всю зарплату!?
Я подарю тебе шелка,
Бриллиантов россыпь под ногами,
Все для тебя, моя жена!
Я потружусь потом ночами…
***
Когда цветок моей большой сирени
В твоих объятьях быстро расцветет,
То пусть твои красивые колени
Март красной лентой скромно обернет!
***
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С 8 марта поздравляем,
Быть здоровенькой желаем,
Грациозной и красивой,
Умной, доброй и строптивой.
Чтобы весь мужицкий полк
Был всегда у ваших ног!
***
Чего желать к Восьмому марта?
Того, чему ты будешь рада!
Послушных чистеньких детей,
Вовеки не ломать ногтей,
Всегда заботливого мужа
И денег миллион к тому же!
***
Зря коты орут на крыше -
Их сегодня еле слышно,
Так как день 8 марта
Переполнен сам азартом!
Ты свое не упусти -
Очаруй мужчин красой,
С кислой миной не грусти
Над тарелкой с колбасой!
***
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Пусть проходит праздник марта
Зажигательно, азартно,
Чтобы ты, моя подружка,
Не сидела, как старушка,
В темной комнате на стуле -
Танцевать бежала пулей
И мужчин очаровала
Женским ласковым началом!
***
Вставай, подруженька, пора!
Восьмое марта к нам пришло!
Желаю, чтобы на “ура“,
Сегодня празднество прошло!
***
В этот день 8 Марта
Пожелаю тебе карту!
Только карту не простую,
А кредитку золотую!
Приложеньем к ней мужчину
На красивейшей машине.
Если этот идиот
Тебя замуж позовет -
Не трать женские года,
Отвечай скорее “да“!
Вот такое пожеланье
(И спасибо за вниманье).
***
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Ты бываешь такой разной,
то капризной, то прекрасной,
то страшилище отупенное,
то красавица Мисс Вселенная,
то покладиста, то с характером,
то молчишь, то ругаешься матерно,
то в горящие избы на лошади,
то отчаянно требуешь помощи,
дверью хлопнешь - расставишь все точки,
то ласкаешься пушистым комочком,
то любишь и тотчас ненавидишь,
то боишься высоты, то гуляешь по крыше.
то смеешься, то рыдаешь белугой,
то миришься, то ругаешься с подругой.
Не больна ты, не в психике трещина -
просто Ты - стопроцентная ЖЕНЩИНА!
***
Что пожелать тебе, подруга,
В Международный женский день?
Всегда приятного досуга,
Чтоб было праздновать не лень.
Мужчин красивых и богатых,
А мужа - только одного,
А больше, в общем-то, не надо
Для счастья даме ничего!
***
С 8 Марта тебя, подружка,
Самых классных тебе игрушек!
Пусть мужчины кричат: “Заплачу“,
Исполняя любую мечту!
Ты пленяй дальше их красотою
И улыбкой, загадкой, душою!
Только женщины мир берегут
И от скуки уж точно спасут!
***
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Порой мужчины забывают
О праздниках, ведь жизнь их кружит.
Зато они уж точно знают:
День Женский - он, конечно, нужен.
Родные наши и не очень,
А также все-все-все подруги,
Вы идеальны, это точно!
Опять мы вам целуем руки!
Когда весна в окно стучится,
... а на пороге уже март,
Разбейте лед, пусть все случится,
Умножьте чувства на азарт!
***
Будь всегда красивой и беспечной,
К черту все домашние дела,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
Ах, какая женщина прошла!
И про макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идешь домой,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
Ах, какая дама, Боже мой!
И ещё один совет известный:
Иногда рюмашечку прими,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
Ах, какая баба, черт возьми!
Ранее мы рассказывали, когда, по словам синоптиков, начнется весна 2020 в Украине.
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